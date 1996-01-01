Постимся в ресторане

- Наша семья соблюдает пост. Дома мы готовим исключительно постные блюда, но хотелось бы не отказываться от привычки по выходным обедать в ресторане. Скажите, пожалуйста, владивостокские рестораны в связи с постом пересмотрели свое меню?

- Как удалось выяснить "ЗР", многие рестораны столицы Приморья приготовили для своих постящихся посетителей специальные блюда. Например, в ресторане "Давыдов" предлагают блюда из капусты, крупы, тушеных овощей. В среднем такая еда обойдется вам в 200 рублей. "Капитан Кук" также подключился к "религиозной трапезе". В течение поста здесь будут подавать специальные блюда, состоящие в основном из овощей. А вот для ресторана "Ностальгия" готовить отдельное меню для желающих соблюдать пост стало уже традицией. Здесь вы сможете отведать перец фаршированный рисом и овощами, тушеные овощи в китайском стиле с медом и кунжутом, кашу перловую и пшеничную. Из холодных закусок ресторан предлагает свеклу с черносливом, салат "Греческий", квашеную капусту и многое другое. Стоимость блюд 95 - 420 рублей.

Некоторым ресторанам Владивостока даже не требуется вводить специальное меню. Например, в ресторане "Арарат" по вашему заказу блюдо из овощей, за которые вы отдадите около 150 - 200 рублей, приготовят в любое время года.