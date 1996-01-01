Как создать ТСЖ в строящемся доме

- Наша семья строит себе квартиру с помощью долевого участия. При этом есть опасения, что с нами могут поступить как с московскими дольщиками, которые остались ни с чем. Спокойнее чувствовалось бы, если бы наши интересы защищало товарищество собственников жилья. Ответьте, пожалуйста, что надо для того, чтобы его создать?

- Как ответил "ЗР" зам. руководителя Управления Федеральной регистрационной службы по Приморскому краю Владимир БЕСПАЛОВ, Жилищным кодексом РФ определено, что ТСЖ могут создаваться не только в уже эксплуатирующихся многоквартирных домах, но и в строящихся.

Согласно п. 3 с. 139 ЖК РФ государственная регистрация ТСЖ в строящихся многоквартирных домах осуществляется в соответствии с законодательством о государственной регистрации юридических лиц. В Управление ФРС по Приморскому краю вам нужно предоставить следующие документы:

1. Заявление о государственной регистрации некоммерческой организации при ее создании по форме РН 0001, в двух экземплярах, на одном из которых подпись заявителя должна быть засвидетельствована нотариусом.

2. Устав товарищества собственников жилья в 3 экз. (2 из которых должны быть прошиты, пронумерованы и заверены руководителем). При этом устав ТСЖ не должен противоречить ЖК РФ и Федеральному закону "О некоммерческих организациях".

3. Протокол общего собрания будущих собственников помещений в многоквартирном доме в 2 экз.

При этом протокол обязательно должен содержать следующие сведения:

- дата и место проведения собрания;

- форма проведения (собрание или заочная форма голосования);

- адрес многоквартирного дома, будущие собственники которого проводят собрание;

- указание на общую площадь помещений в строящемся многоквартирном доме;

- количество присутствующих будущих собственников на собрании и количество принадлежащих им голосов;

- вопросы повестки дня;

- четко сформулированные решения по всем вопросам повестки дня.

Кроме того, протокол общего собрания будущих собственников помещений в многоквартирном доме должен содержать сведения о принятых будущими собственниками решениях по следующим вопросам:

а) выбор в качестве способа управления многоквартирным домом ТСЖ;

б) создание в данном строящемся многоквартирном доме ТСЖ;

в) утверждение устава ТСЖ;

г) избрание членов правления ТСЖ;

д) избрание ревизионной комиссии (ревизора).

4. Протокол заседания правления ТСЖ, отражающий избрание членами правления товарищества председателя правления.

5. Сведения об адресе (место нахождения) постоянно действующего руководящего органа ТСЖ (гарантийное письмо от собственника с приложением копии правоустанавливающего документа или свидетельства о госрегистрации права на недвижимое имущества).

6. Документ об уплате государственной пошлины.

Если возникают трудности с созданием ТСЖ в строящемся жилом доме, то следует обратиться в отдел по делам некоммерческих организаций Управления Федеральной регистрационной службы по Приморскому краю, расположенный по адресу: г. Владивосток, ул. Пограничная, 12г.

От редакции. Более подробную информацию можно получить в Управлении ФРС по Приморскому краю (г. Владивосток, ул. Пограничная, 12г).