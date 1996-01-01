Объединения ВГУЭС и ДВГТУ не будет. Пока

- Слышал, когда выбирали ректора ДВГТУ, ректор ВГУЭС Геннадий ЛАЗАРЕВ снял свою кандидатуру. Почему он это сделал и произойдет ли объединение вузов, о котором так давно говорят?

- Снятие с выборов ректора ДВГТУ своей кандидатуры Геннадием ЛАЗАРЕВЫМ для многих стало полной неожиданностью. Как рассказали "ЗР" очевидцы, перед началом самой процедуры голосования ректор ВГУЭС встал и заявил о своем нежелании в дальнейшем участвовать в выборах, которые, на его взгляд, нарушают Положение о выборах ректора и принцип демократичности.

В выборах приняли участие 110 человек, из них - 55 члены Ученого совета. По регламенту сначала кандидаты выступили с основными положениями своих программ, и вот тогда Лазарев сообщил о своем решении и предъявил соответствующее заявление.

Голосование все же состоялось. По его итогам наибольшее число голосов набрал нынешний проректор Анвир ФАТКУЛИН. Александр БЕККЕР отстал от него на десяток голосов. Теперь, когда известны итоги выборов, сам собой отпал вопрос об объединении двух вузов. Хотя, как язвительно намекают в профессорской среде "политена", снятие кандидатуры было со стороны Лазарева давно спланированным спектаклем. Это позволит ректору ВГУЭС начать оспаривать результаты выборов.

Таким образом, по мнению сотрудников ДВГТУ, если результаты выборов останутся в силе, то Фаткулин официально займет кресло ректора не раньше чем через 2 месяца. За это время документы должны поступить в Минобразования и науки и быть рассмотрены коллегией.

Полномочия действующего ректора технического университета Геннадия Турмова истекают через 4 дня - 5 марта.