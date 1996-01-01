www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 66.47 р. 100 JPY: 59.22 р.
EUR: 77.75 р. 10 CNY: 97 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Распечатать

Объединения ВГУЭС и ДВГТУ не будет. Пока

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

- Слышал, когда выбирали ректора ДВГТУ, ректор ВГУЭС Геннадий ЛАЗАРЕВ снял свою кандидатуру. Почему он это сделал и произойдет ли объединение вузов, о котором так давно говорят?

- Снятие с выборов ректора ДВГТУ своей кандидатуры Геннадием ЛАЗАРЕВЫМ для многих стало полной неожиданностью. Как рассказали "ЗР" очевидцы, перед началом самой процедуры голосования ректор ВГУЭС встал и заявил о своем нежелании в дальнейшем участвовать в выборах, которые, на его взгляд, нарушают Положение о выборах ректора и принцип демократичности.

В выборах приняли участие 110 человек, из них - 55 члены Ученого совета. По регламенту сначала кандидаты выступили с основными положениями своих программ, и вот тогда Лазарев сообщил о своем решении и предъявил соответствующее заявление.

Голосование все же состоялось. По его итогам наибольшее число голосов набрал нынешний проректор Анвир ФАТКУЛИН. Александр БЕККЕР отстал от него на десяток голосов. Теперь, когда известны итоги выборов, сам собой отпал вопрос об объединении двух вузов. Хотя, как язвительно намекают в профессорской среде "политена", снятие кандидатуры было со стороны Лазарева давно спланированным спектаклем. Это позволит ректору ВГУЭС начать оспаривать результаты выборов.

Таким образом, по мнению сотрудников ДВГТУ, если результаты выборов останутся в силе, то Фаткулин официально займет кресло ректора не раньше чем через 2 месяца. За это время документы должны поступить в Минобразования и науки и быть рассмотрены коллегией.

Полномочия действующего ректора технического университета Геннадия Турмова истекают через 4 дня - 5 марта.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru