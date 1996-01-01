ВГУЭС обзавелся современным лабораторным комплексом

Во Владивостокском государственном университете экономики и сервиса открылся комплекс научно-исследовательских лабораторий, оборудованных под крышей главного корпуса. Там, где раньше размещались вентиляционные камеры, теперь разместился конференц-зал и 27 лабораторий.

Здесь преподаватели ВГУЭС и студенты будут заниматься экономическими, социологическими, экологическими исследованиями, а также разрабатывать информационные продукты для медицины и экономики, новые компьютерные технологии для проектирования одежды.

"Университет должен создавать нормальные условия для научно-исследовательской работы. В первую очередь, это рабочие места, - сказал на открытии комплекса ректор ВГУЭС Геннадий ЛАЗАРЕВ. - Ведь зачастую мы требуем и ждем научных результатов, совершенно не интересуясь, в каких условиях они достигаются. Нам надо создавать новую культуру взаимоотношений, когда вуз должен создавать рабочие места, а ученые должны быть заинтересованы в работе в университете".