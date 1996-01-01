ДВГТУ признан инновационным

Дальневосточный государственный технический университет претендует на получение гранта для финансирования уникальной образовательной программы - этот вуз вышел в финал конкурса инновационных вузов России.

Конкурс проводится второй год в рамках национального проекта "Образование". Как сообщили в департаменте образования и науки администрации края, программа, представленная на конкурс ДВГТУ, предусматривает развитие Дальневосточного образовательного научно-технологического центра для формирования инновационного терминала России в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Такой центр, созданный на базе университета при поддержке администрации края, успешно действует уже год. Специалисты центра способствуют продвижению российских инновационных разработок на рынок АТР.

В случае победы в конкурсе технический университет получит поощрительную премию в размере почти 731 млн руб. Причем 260 млн руб. вуз готов вложить в реализацию программы на условиях софинансирования.

Окончательные результаты конкурса будут известны 28 февраля. В этот день конкурсная комиссия тайным голосованием отберет из числа финалистов лучшие инновационные вузы 2007 г.