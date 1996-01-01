Во Владивостоке не поделили деньги за электричество

"Владивостокское предприятие электрических сетей" возобновляет сбор денежных средств с юридических лиц города. Взимание платы будет производиться в соответствии с действующими договорами на оказание услуг по передаче электрической энергии.

По словам директора МУПВ Александра ЮРОВА, поводом для принятия данного решения послужили сложные финансовые взаимоотношения между его предприятием и ОАО "Дальэнерго". На сегодняшний день последнее является для ВПЭСа единственным источником оплаты услуг по передаче электроэнергии, оказанных организациям. Между тем анализ работы в 2006 г. показал, что финансирование со стороны "Дальэнерго" было крайне нестабильным и несвоевременным, что, естественно, отразилось на хозяйственной деятельности МУПВ. Как результат - увеличение числа аварийных отключений и невыполнение в полном объеме плановых ремонтных работ. С начала же 2007 г. ОАО "Дальэнерго" вообще прекратило осуществлять платежи ВПЭСу, и задолженность, по состоянию на 10 февраля 2007 г., составила более 27 млн руб.

Как сообщили ДДГ "ЗР" в пресс-службе городской администрации, во избежание аварийных ситуаций, которые могут произойти из-за дефицита средств на поддержание сети в рабочем состоянии, руководство "Владивостокского предприятия электрических сетей" приняло решение о самостоятельном сборе денежных средств за обслуживание юрлиц.