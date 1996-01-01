В Хабаровске началась реконструкция привокзальной площади

Первыми ощутили реальность грандиозного плана реконструкции привокзальной площади хабаровские торговцы. Начался демонтаж расположенного здесь муниципального рынка. После этого, согласно проекту, приступят к переносу трамвайного кольца, освобождая место для строительной площадки.

Новая площадь железнодорожного вокзала появится к 150-летию краевого центра, напоминает РИА "Восток-Медиа". По замыслу архитекторов выстраивается гармоничный комплекс от здания вокзала до улицы Дикопольцева с пятью фонтанными группами, оригинальными опорами освещения, новым торговым центром. Изменится транспортная схема, появятся магистральный проезд от улицы Воронежской до улицы КИМ Ю Чена, новые автостоянки. На все это потребуется несколько сотен миллионов рублей.