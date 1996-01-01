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Медуниверситет ищет ректора

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Пока выборы нового ректора Дальневосточного государственного технического университета довольно активно обсуждаются в прессе, еще один вуз Приморья объявил о конкурсе на замещение должности ректора.

Выборы нового ректора Владивостокского государственного медицинского университета должны пройти весной этого года. Нынешний ректор ВГМУ, доктор медицинских наук, профессор, академик Российской академии естественных наук и ряда международных академий, почетный академик Всемирной академии медицины им. А. ШВЕЙЦЕРА, Заслуженный врач РФ, "Отличник здравоохранения" и "Отличник высшей школы" Юрий КАМИНСКИЙ, который возглавляет вуз с 1984 г., в соответствии с законодательством не может больше занимать эту должность по причине достижения предельного возраста (в мае ему исполнится 66 лет).

Имена претендентов на кресло ректора ВГМУ пока официально не разглашаются. Однако, как стало известно ДДГ "ЗР" из неофициальных источников, одним из основных претендентов на эту должность в медицинской среде называют Бориса ГЕЛЬЦЕРА, бывшего вице-губернатора Приморья, курировавшего в администрации края здравоохранение и соцзащиту.

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