Компания "Мортранс" резко сократила количество рейсов паромов на острова Русский и Попова

Компания "Мортранс", отвечающая за перевозку пассажиров и грузов на владивостокские острова Русский и Попова, резко сократила количество рейсов. Редкие паромы сейчас ходят переполненные.

Как официально заверяют в самой компании, на этот шаг их вынудили пойти бюджетные долги, которые "Мортранс" не может получить уже длительное время.

Тем временем сообщается, что проектно-сметная документация моста через бухту Золотой Рог во Владивостоке передана для рассмотрения в Главгосэкспертизу комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.

Как сообщили ДДГ "ЗР" в пресс-службе администрации Приморского края, ориентировочно экспертное заключение будет готово в апреле. Тогда же определятся подрядчики для изготовления рабочей документации и строительства моста, которое планируется начать уже в мае этого года.