Леопард больше не скрывается от людей?

- Как поддерживается популяция леопардов в Приморье? Увеличивается ли их численность?

- Как раз сейчас по инициативе WWF России, WCS и ДВО РАН проводится учет самой редкой кошки планеты - дальневосточного леопарда, - сообщила "ЗР" пресс-секретарь ДВ филиала WWF России Елена СТАРОСТИНА. - Обычно он проходит раз в три года. На юго-западе Приморья и на сопредельных территориях Китая заложено около 200 маршрутов, по которым работает 8 групп учетчиков - 6 в России и 2 - в Китае. Итоги работы будут подведены в конце марта, но уже сегодня участники мероприятия делятся своими впечатлениями.

Вот что рассказал директор Дальневосточного филиала WWF России Юрий ДАРМАН:

- Леопард живет в очень интересных условиях: на северных склонах снег - 50 см, на южных склонах его нет вообще, и поймать следы там очень сложно, ведь зверь ходит по гребням, а мы - по долинам. Мне удалось на трех маршрутах найти в двух местах следы леопардов: один - в заповеднике "Кедровая Падь", другой - на речке Известковой возле поселка Барабаш. Мы делали учеты одновременно с заповедником, чтобы как можно шире охватить территорию и потом сравнить результаты. Находишь след, надо его измерить, найти наиболее ясный отпечаток. У моих зверей у одного была ширина лапы 5,3 см, у другого - 5,5 см. Была возможность - тропил почти 3 км леопарда. Тогда и увидел, как зверь пытался скрадывать пятнистых оленей на лежках, какие метки оставлял. Видно было, как он выгоняет косуль, потому что козы вылетали с облюбованного места большими прыжками, явно убегая от леопарда.

Один раз повезло, и я увидел, как охотится тигр. Зверь гнался метров 400 за кабаном, но так и не догнал.

После маршрута мы обменивались впечатлениями с коллегами. На удивление, в этом году люди очень часто видят леопарда. Так, наш сотрудник, координатор программы Дальневосточного филиала WWF по леопарду Сергей ХОХРЯКОВ, во время работы с пограничниками видел, как леопард пытается охотиться на пятнистого оленя. А буквально через день за зверем наблюдал Анатолий БЕЛОВ, сотрудник Россельхознадзора, который проводит учет на реке Нарве. Леопард пытался убежать от людей, но никак не мог заскочить на скалу: скатывался, падал, опять убегал.

Еще раньше леопарда наблюдали пассажиры автобуса. Тяжелый снег заставил такого скрытного обычно хищника выходить за копытными в долины.

Инспектор Россельхознадзора Александр СЫСИК делал учет на реке Рязановке и там обнаружил задавленную леопардом бродячую собаку. Причем мамаша привела к добыче леопарденка. У котенка след 3,5 см, то есть он еще минимум полгода будет ходить с мамой, а это точно подтверждает, что рядом с Рязановкой обосновалось пятнистое семейство.

Еще были интересные наблюдения в районе Краскино. Здесь обнаружили следы леопардихи и трех самцов. По-видимому, гон, любовь собрали зверей в одном месте.

Кроме того, были замечены следы медведицы-белогрудки с двумя медвежатами. Похоже, из-за дневных оттепелей семейству стало сыро в берлоге, вот мишки и выбрались на свободу. Белогрудки также попала на учет.