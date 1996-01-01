Любимый, я подарю тебе крылья!

- Расскажите, как можно пооригинальнее поздравить в нашем городе мужчину с Днем защитника Отечества. Наверняка кто-нибудь уже отличился...

- Отличился, да еще как! Вот что нам рассказали в праздничном агентстве "Серебряный век". В агентство обратилась молодая женщина, которая пожелала заказать для своего мужа... полет на парамоторе (это такой аппарат, который состоит из пропеллера и парашюта). Вся конструкция крепится на спине, человек прыгает с какой-нибудь возвышенности, распускает парашют, включает моторчик и парит над землей.

- Раз есть заказ, значит, надо его исполнять, - сказал корреспонденту "ЗР" директор агентства Сергей КРАШЕНИННИКОВ. Запуск парамотора назначен на 23 февраля. Договоренность с авиамоторным клубом под Артемом уже есть. За клубом только техническое обеспечение акции, а задача агентства превратить полет в шоу. А летать супруги решили вдвоем. Сценарий уже разработан до деталей и включает в себя кроме самого полета фото и видеосъемку, распитие шампанского, музыку, танцы и прочие приятные моменты. Остается добавить, что "Небесный" подарок обошелся заказчице в 10 тысяч рублей.