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Студент и армия едины?
- Cлышал, что скоро военные кафедры в вузах сократят. Хотелось бы узнать, чем это грозит студентам и в каких вузах "военки" все-таки сохранятся?
- После перехода в 2008 г. российских Вооруженных сил на 12-месячный срок службы армии понадобится уже не 170-180 тыс. призывников раз в полгода, а более 400 тыс. Однако поскольку у молодых россиян пока не наблюдается всплеска любви к армии, правительство и законодатели ищут способы увеличения числа призывников.
Во многом именно с этой целью сокращено число воинских кафедр в российских вузах. В Приморье, согласно решению Минобороны, после 2008 г. военная кафедра останется только в МГУ им. НЕВЕЛЬСКОГО, а в ДВГТУ начнет функционировать так называемый Военно-учебный центр (ВУЦ), выпускники которого должны будут в обязательном порядке отслужить по контракту 3 года. В ДВГУ и ВГМУ военные кафедры вскоре будут ликвидированы, там сейчас доучиваются набранные в 2004-2005 гг. курсанты. Выпускники оставшихся военных кафедр, как и прежде, служить в армии по призыву в мирное время не будут.
По некоторым данным, Госдума сейчас готовится принять поправки к законодательству, согласно которым призывники должны будут являться в военкомат самостоятельно, без повестки - в противном случае их будут объявлять уголовными преступниками.
А вот другой не очень приятный "сюрприз" для молодых россиян уже состоялся: как заявил несколько недель назад в интервью телеканалу "Россия" Сергей ИВАНОВ (еще в свою бытность министром обороны. - Прим. автора), "в силу своей огромной территории Россия вряд ли когда-нибудь будет иметь полностью контрактную армию". Таким образом, полный переход армии на контракт, широко разрекламированный в последние годы, судя по всему, отменяется. Особенно в свете возможных "президентских" перспектив Сергея Борисовича.
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