Уссурийским "кадетам" сокращение не грозит

- В прошлом году фактически прекратило свое существование Уссурийское автомобильное училище. Еще раньше та же участь постигла Благовещенское училище, готовившее офицеров-танкистов. Прошел слух, что не только уссурийских военных автомобилистов, но и их земляков, суворовцев, скоро "попросят"?

- К сожалению, дозвониться до начальника Уссурийского училища нам не удалось. Зато в администрации Уссурийского городского округа нас заверили, что уссурийская "кадетка", как еще называют училище, останется на прежнем месте и продолжит набор мальчишек, решивших связать свое будущее с армией.

Родители, решившие отдать свои чада под строгую опеку военных воспитателей, должны знать, что по приказу министра обороны действует особая система поступления в кадетские корпуса. Она включает тщательный отбор желающих военными комиссариатами по характеристикам, среднему баллу успеваемости в школе и физической подготовке.

Разнарядка УСВУ небольшая. Ежегодно отбирается не более 600 заявлений, и только 200 счастливчикам повезет примерить черную форму с красными погонами.