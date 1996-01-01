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Китель от кутюр
- Форма солдат и офицеров Советской Армии по сравнению с российской была разнообразнее и, скажем так, побогаче. Интересно, кто сегодня одевает армию и флот и хватает ли для этого денег?
- Во Владивостоке на военной форме специализируются три ателье. Одно из них - "Дом военной одежды" выиграл тендер на пошив формы для всего флота, базирующегося в Приморском крае.
Папаха для генерала
Как рассказала заведующая ателье Светлана МУРАВЬЕВА, сейчас мастера шьют несколько сотен (сколько именно - военная тайна) белых парадных кителей для курсантов ТОВМИ. Выпускной у пятикурсников назначен на 25 июня, но шить приходится заблаговременно, чтобы успеть примерить до начала отпусков и стажировок. Кстати, парадная форма бывает и черного цвета, но последние четыре года выпускники ТОВМИ отмечают получение офицерских званий в белых кителях. В белой форме прощаются с курсантами и их командиры.
Профессионалы из "Дома военной одежды" не мучают курсантов примерками. Один раз приезжают на обмеры в институт, затем - одна примерка, и наряд готов. Оплачивает заказ государство, а если кто-то пожелает сшить "прикид" индивидуально, заплатит за работу 3,5 тысячи рублей. Столько же, кстати, стоит генеральская папаха. Каракуль нынче в дефиците, поэтому командование вынуждено покупать головные уборы в "Военторгах".
Отдельная статья - форма для женщин. "С дамами особенно сложно, - признаются мастера, - потому что на примерках они появляются нерегулярно, к тому же умудряются за это время набрать вес или, наоборот, похудеть".
Военные ателье обшивают не только флот. Услугами портных пользуются казаки, пограничники, таможенники, прокуратура и милиция. Но при всем разнообразии фасонов и цветов швеи отдают предпочтение флотской форме: "Форма любого мужчину украшает, делает мужественным и подтянутым. А морской офицер, да еще при полном параде!.. Какое женское сердце не дрогнет!"
Кто сошьет шинель?
Вот только пройдет еще лет пять - и воплощать мечты офицеров о стильном, удобном и добротном обмундировании будет некому. Сегодня военные ателье еле-еле сводят концы с концами. Мастера пошивочного дела быстро выматываются на вредном производстве (потаскай-ка 5-килограммовый утюг), а смены нет. О чем говорить, если в известном Владивостокском военном ателье № 6 УТ ТОФ, расположенном по соседству с "Домом строительных организаций", работают семь человек, из которых две швеи уж в очень преклонном возрасте "за 70". Так, "самозакройщик" Галина Викторовна СЕРДЮКОВА отдала пошиву военной одежды 52 года. Сейчас ей 75 (!) лет, но у нее и в мыслях нет оставлять любимую работу.
Как признает заведующая ателье Людмила ОБРЕЗКОВА, молодежь предпочитает работать на дому, не сильно отягощая себя коллективом, налогами и 8-часовым рабочим днем. Сама Людмила Васильевна без малого 20 лет обшивает людей в погонах. Через ее руки прошел весь командный состав Тихоокеанского флота, УВД, ФСБ, пограничников, таможни - всех, кто носит рабочий костюм военного покроя.
Не спасла военных швей и пошивочная "конверсия". Переход на изготовление гражданской одежды ожидаемых дивидендов не принес: лавина китайского ширпотреба смела не только монстров типа фабрики "Заря", но и военные пошивочные мастерские.
- Пока заказов хватает, но кто их будет выполнять завтра? - вздыхает Людмила Васильевна. - Не идет к нам молодежь за копейки работать на таком тяжелом производстве.
...Таких закройщиков, как Анатолий Маркович МАЗУР и Михаил Климович МАМОЧКА, проработавших в ателье № 6 не один десяток лет, и которых с теплотой вспоминают сегодняшние капранги, полковники и адмиралы, сегодня уже нет, как нет мастеров мужчин, специализировавшихся на пошиве шинелей. Собственно, как нет сегодня в нормах вещевого довольствия такой верхней одежды, как шинель...
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