Приморская глубинка ждет переселенцев

Госпрограмма по переселению соотечественников начинает работать в Приморском крае.

В соответствии с инвестиционным проектом, разработанным ЗАО "ГКХ БОР" до 2010 года, в Дальнегорский городской округ в текущем году предполагается пригласить 45 человек. Помимо Дальнегорска в этой программе участвуют Красноармейский муниципальный район (255 специалистов) и Артемовский городской округ (21 человек).