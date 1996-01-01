Портрет должника

Это работоспособная семья, чаще с ребенком, не имеющая никаких льгот, проживающая по найму в благоустроенном муниципальном жилфонде.

Как рассказали в пресс-службе администрации Хабаровска, таких большинство среди свыше 18 тыс. обладателей лицевых счетов, по которым нынче числится задолженность. Общая сумма долгов населения Хабаровска по оплате за услуги ЖКХ составляет сегодня почти четверть миллиарда рублей. При этом 56% приходится на тех, кто не рассчитывается уже более года, от 3 до 12 месяцев не платит около 28% горожан, и почти 16% накопили долги за 3 месяца.