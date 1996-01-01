Гонки с пассажирами

Специалисты в сфере транспорта собрали информацию о состоянии общественного автомобильного транспорта края. В итоге стало ясно, что из более 300 в основном мелких автотранспортных компаний каждый второй - индивидуальный предприниматель, большинство из которых до сих пор не озадачилось безопасностью перевозок своих пассажиров.

Владивосток. Самым слабым местом в краевом центре считается отсутствие системы автоматизированного контроля за движением автобусов на маршрутах, без которой крайне сложно организовать перевозки с соблюдением графиков движения, регулярности их выполнения, продолжительности времени работы автобусов, учитывая масштабы города и пассажиропоток, который так и не изучили, хотя так много об этом говорили. Хотя во многих городах, в том же Хабаровске, такая система успешно внедрена.

Как отмечают специалисты, низкий уровень диспетчеризации движения автобусов во Владивостоке позволяет водителям устраивать гонки по улицам города. Это сбивает график движения, из-за чего на остановки, по которым проходит много маршрутов, одновременно прибывает до десятка автобусов, образуя пробки. И, к сожалению, даже ГАИ этот процесс не регулирует.

Уссурийск. Работой транспорта г. Уссурийска управление Госавтодрнадзора по Приморскому краю в целом довольно. Уссурийская администрация активно использует свои полномочия по регулированию вопросов, связанных с качеством предоставления транспортных услуг, даже такие, которые не прописаны в транспортном законодательстве. Например, ограничен срок эксплуатации автобусов, используемых в маршрутной сети, до 12 лет, т.к. есть случаи, когда на линии выходят автобусы 20-летней давности. Средняя зарплата водителей в Уссурийске, по официальным данным, составляет 8 тыс. руб.

Находка. На городских маршрутах работают только 4 крупных пассажирских предприятия. А с точки зрения управления и согласованности с администрацией города это большой плюс. Кроме того, в настоящее время рассматривается вопрос об организации в Находке системы навигационного контроля за работой автобусов на маршрутах.

Дальнегорск. В дальнегорской администрации вопросами транспорта попросту некому было заниматься. Долгое время там не было даже специалиста по транспорту. Таким образом, пассажирские перевозки осуществлялись, как придется. Расписание движения автобусов по городским маршрутами не разрабатывалось, пассажиропоток не изучался. Из 15 компаний-перевозчиков 8 являются индивидуальными предпринимателями, за которыми числится всего по 2-3 автобуса. Как отметили на межведомственной комиссии по транспорту при федеральном инспекторе по Приморскому краю, транспорт не способен без нарушения транспортного законодательства, особенно в части соблюдения режима труда и отдыха водителей, обеспечивать бесперебойную работу автобусов на маршрутах ежедневно, включая выходные и праздничные дни. Другими словами, водитель захотел - вышел на работу, не захотел - не вышел. Среднемесячная заработная плата водителей - 4 тыс. 700 руб. является самой низкой в крае.

Таким образом, система пассажирского автомобильного транспорта края еще далека до совершенства, однако уже заметны изменения в лучшую сторону. Одним из таких изменений стал тот факт, что автоперевозчики в последнее время стали создавать объединения и пытаются решать проблемы пассажирских перевозок сообща.