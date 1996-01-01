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Свадьбу сыграли на фуникулере
- На днях стала свидетелем свадьбы, которую гуляли... в вагончике Владивостокского фуникулера. Интересно, как молодые люди оказались в таком неожиданном месте? Что, у новобрачных Владивостока новая мода?
- Как удалось выяснить корреспонденту "ЗР", действительно 2 февраля на фуникулере катались жених с невестой и два их свидетеля, отмечавшие свадьбу неподалеку в ресторане "Чайный дом по-восточному". Поездку сверху вниз вечером на празднично украшенном вагончике молодоженам любезно предоставило ОАО "Электротранспорт" - бывшее Трамвайно-троллейбусное управление Владивостока. Пока молодые спускались вниз, на фоне вечернего неба в их честь сверкал и грохотал фейерверк.
По словам начальника фуникулера Юрия ЧЕРНЯВИНА, это была первая подобная заявка, поданная накануне свадьбы. Обычно идея прокатиться возникает у молодоженов спонтанно, когда они со свадебным кортежем приезжают в район смотровой площадки ДВГТУ, расположенной рядом с фуникулером. А эта пара все спланировала заранее, в итоге вышло очень красиво". Во сколько обошлась молодым людям поездка, Юрий Чернявин не уточнял, но заметил, что весьма недорого, поскольку "они были первыми".
Все желающие отправиться в свадебное "путешествие" на фуникулере могут обращаться в ОАО "Электротранспорт" по телефону 22-51-02.
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