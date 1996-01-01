Кого ждут подиумы Европы?

Прочитала в "Золотом Роге", что во Владивосток приезжали представители модельного бизнеса из Чехии для проведения кастинга среди владивостокских девушек для последующей работы в Европе. Интересно, какие требования предъявлялись к участницам и выбрали ли кого-нибудь? Если "да", то чем девушкам предстоит заниматься?

- Как мы уже сообщали, во Владивостоке побывали сотрудники международного модельного агентства PH Models Петер ХОЛАНЕК и Эдуард ОНДАРКА. Гидами у чешских гостей были генеральный директор приморского модельного агентства Red Star Светлана ОКСЮЗЬЯН и генеральный директор хабаровского агентства по продвижению моделей Europe models management Сабина ИСМУХАМБЕТОВА.

Требования к участницам кастинга были традиционные: возраст - от 15 до 20 лет, рост - от 175 до 182 см, окружность бедер не более 91 см. Знание английского и опыт работы на подиуме приветствуются.

Перед началом кастинга Петер Холанек рассказал, что агентство РH Models занимается продвижением девушек во всех странах мира, где есть спрос на топ-моделей. Но основная работа сосредоточена в странах Европы: Германии, Франции, Испании, Англии. Девушки, отобранные PH Models, работают по контракту со многими известными агентствами, при этом участвуют в фэшн-показах коллекций одежды, съемках рекламных роликов на ТВ, фотографий для модных журналов и т.д.

Приезд бизнесменов от моды на Дальний Восток отнюдь не случаен. Ведь в течение последних лет на конкурсах красоты дальневосточницы регулярно попадают в тройку победительниц. Наверняка чехи, отправляясь в такую дальнюю дорогу, рассчитывали на успех. Но о результатах пока говорить рано. По возращении в Прагу Петер и Эдуард просмотрят тестовые снимки, обсудят их с партнерами из других агентств и примут решение, кому из претенденток предложить заключить контракт.

На мой вопрос, каковы гарантии, что российские девушки за границей будут заняты исключительно в модельном бизнесе, Петер ХОЛАНЕК ответил лаконично: "Главная гарантия - международная репутация и высокий престиж агентства PH Models". Но одновременно заметил, что частная жизнь модели за границей остается ее частной жизнью и в эту сферу представители агентства вторгаться не вправе: "Мы не пионерский лагерь и не дисциплинарное учреждение, мы - агентство, которое получает свои комиссионные за то, что выступает посредником между моделью и той организацией, которая пользуется ее услугами".

Из почти четырех десятков пришедших на кастинг девушек чехи сфокусировали свое внимание на семи-восьми претендентках. Из них наибольшие шансы заключить контракт у 22-летней Алисы СИМЧЕНКО. По крайней мере, такова предварительная информация, которую предоставили "ЗР" в Ассоциации модельных агентств. Окончательные итоги кастинга станут известны позднее, и мы обязательно познакомим с ними наших читателей.