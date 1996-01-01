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Четверг - самый "Модный день"

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

- Слышал, что в одном из кафе Владивостока каждую неделю проводятся специальные "корпоративные" вечеринки для моделей. Подскажите, пожалуйста, где и когда проходят подобные мероприятия?

- Как нам удалось выяснить, вечеринки проходят каждый четверг в кафе "Мятный трюфель". Почему такое сочетание места и времени? Да потому что именно четверг кафе "Мятный трюфель" совместно с модельным агентством Faces объявило "Модным днем" специально для девушек - сотрудниц модельных агентств.

Вечеринки проходят с сентября прошлого года. "Модный день" - это не просто посиделки для красивых девушек. На этих мероприятиях работает специально приглашенный ведущий, который устраивает конкурсы и всячески развлекает гостей заведения. Девушки из агентства Faces к большому удовольствию присутствующих наравне со всеми танцуют и участвуют в конкурсах. Иногда в четверг в "Мятном трюфеле" устраиваются показы от самых престижных салонов модной одежды.

Конечно, про "Модный день" ходит много слухов: что, мол, эти вечеринки организовывались специально для знакомства моделей с богатыми мужчинами. Но вот что нам сказала одна из учредителей агентства Faces:

- Мы решили организовать специальный день для моделей, чтобы девушки могли отдохнуть, пообщаться, встретиться с друзьями. Ведь ни одно модельное агентство в городе раньше не устраивало ничего подобного.

Кстати, кроме просто веселой компании, агентство предоставляет на вечеринки шампанское и фрукты. "Модный день" вполне можно назвать самым красивым днем в "Мятном трюфеле".

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