У кого просить землю?

- Мое заявление о предоставлении земельного участка, с которым я обратился в управление муниципального имущества, градостроительства и архитектуры Владивостока, не приняли. Сказали, что теперь с этим вопросом нужно обращаться в краевую администрацию. Однако куда конкретно, неизвестно.

- Как сообщили в пресс-центре мэрии, во Владивостоке действительно прекращен прием заявлений от граждан и юридических лиц по вопросам распоряжения земельными участками. Произошло это в связи с вступлением в силу с 1 февраля 2007 года Закона Приморского края "О внесении изменений в Закон Приморского края "О регулировании земельных отношений в Приморском крае".

Согласно краевому закону, распоряжением земельными участками во Владивостоке будут заниматься исполнительные власти Приморского края.

По словам начальника управления муниципального имущества, градостроительства и архитектуры Николая АРЖАНОВА, до настоящего времени в администрацию города не поступало каких-либо нормативных документов или разъяснений, в которых оговаривался бы порядок вступления в силу названного закона и соответствующих действий администрации муниципалитета.

"Нашим управлением в соответствии с законом прекращен прием заявлений от граждан и юридических лиц по вопросам распоряжения земельными участками. Все заявители направляются в администрацию Приморского края, - подчеркнул Николай Аржанов. - Кроме того, в управлении находятся более 8 тысяч заявлений по вопросам землепользования, работу по которым не успели завершить до вступления в силу нового нормативного акта. Ситуация по ним пока также непредсказуема".