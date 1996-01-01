Россияне экономят на отдыхе, здоровье и родственниках

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные о том, от чего россиянам приходилось отказываться за последний год из-за нехватки денег.

За последний год из-за нехватки денег половине россиян (52%) приходилось отказывать себе в качественном отдыхе. Треть респондентов экономила на покупке предметов домашнего обихода (35%), поездках к родственникам и друзьям (33%), лечении, восстановлении здоровья (33%), посещении кино, театров и других развлекательных учреждений (30%). Реже отказывались от покупки необходимых продуктов питания (20%), приёма или посещения гостей, родственников (16%); оплаты образования детей (15%) и взрослых членов семьи (11%). Половина россиян не может позволить себе платное образование, 40% - платную медицину.