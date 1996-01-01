Юбилейная масть пошла

16 месяцев осталось до 150-летия Хабаровска. Однако, несмотря на череду громких заявлений, чем закончится грандиозная реконструкция краевой столицы, приуроченная к этой дате, пока непонятно. Не внесло ясность в этот юбилейно-строительный вопрос и очередное совещание, устроенное в минувшую среду в зале городского департамента архитектуры, строительства и землепользования.

Совещание поначалу походило на презентацию, каковых хабаровская публика видела в последние месяцы немало. В зале собралось свыше 100 чиновников и прочих ответственных лиц, а также приглашенные представители СМИ. На сцене в президиуме находились мэр Хабаровска Александр СОКОЛОВ, вице-мэр Валерий КАЗАЧЕНКО, глава департамента архитектуры Виктор НОВИЦКИЙ и главный архитектор края Юрий ЖИВЕТЬЕВ.

Они внимательно выслушивали отчеты чиновников, ответственных за какой-либо реконструируемый объект, задавали уточняющие вопросы, а в случае, если ответ не устраивал, мэр брал инициативу в руки, объясняя детали присутствующим. И чем дальше длилось совещание и нарастал ком финансовых, организационных, юридических и прочих проблем, тем больше градоначальник фонтанировал идеями. Идеи- импровизации, призванные сократить бюджетные расходы, превращали вроде бы утвержденные проекты в туманные наброски, в которых "будет еще много изменений".

- Существующие сегодня эскизные схемы реконструкции - это не догма, они обязательно будут дорабатываться в ходе последующих более детальных обсуждений, в том числе обязательно с учетом мнений горожан, - прямо заявил мэр. Весьма смелое заявление, учитывая, что на ряд проектов уже объявлены конкурсы. К примеру, подрядчик для производства работ по реконструкции привокзальной площади должен быть выбран уже к 1 марта.

Именно с нее на нынешнем совещании и начали разбор проектов. Знаменитый первопроходец Ерофей ХАБАРОВ в скором времени будет стоять в окружении нескольких фонтанов и благоустроенного сквера. Сама площадь фактически станет пешеходной - участок улицы Ленинградской, примыкающий к зданию вокзала, будет смещен к Амурскому бульвару, где уже в марте начнутся работы по переносу трамвайного кольца. Предполагается, что с обеих сторон от вокзала будут сохранены остановки автобусов и стоянки такси, а вот так называемый отстой автобусов будет запрещен. Для них специально отведут площадку в стороне, где также оборудуют и парковку, рассчитанную на 380 автомобилей. Впрочем, транспортную схему вокруг обновленной площади участники совещания так и не увидели, поэтому множество вопросов по ее реализации осталось. А после того, как Юрий Живетьев предложил ряд серьезных изменений (к примеру, сделать шире пешеходные дорожки, добавить еще одну стоянку такси), вопросов стало еще больше.

Значительно обновится и Амурский бульвар - напротив отремонтированного кинотеатра "Дружба" появится площадка для отдыха с фонтаном. Однако красивый эскиз, на котором вокруг фонтана были нарисованы 4 "угловых элемента" с насаждениями, мэр дезавуировал, сообщив мимоходом, что ухаживать за насаждениями в этом районе особо некому. Практически тут же прозвучал вопрос от экологов, которым хабаровчане, встревоженные непонятной им масштабностью родной мэрии, уже адресовали множество звонков о сохранении после реконструкции в городе зеленых насаждений. Экологов оптимистично-туманно успокоили, что "баланс будет сохранен".

Однако сохранить заветный баланс, судя по ходу обсуждения, будет весьма сложно. При обсуждении любого проекта - реконструкция набережной Амура в районе речного вокзала, городского парка отдыха "Динамо", центральных улиц города и др. - практически каждый раз задавался вопрос о парковках. Чаще всего он довольно лихо решался за счет изыскания внутренних резервов. Особенно лихо - при обсуждении проекта по реконструкции речного вокзала.

Напомним, что согласно проекту известного хабаровского архитектора Александра МАМЕШИНА (опередившего в конкурсе почти два десятка других конкурентов) на набережной Амура должна появиться новая площадь - "имени Первостроителей Хабаровска". Площадь будет представлять собой коч - судно первопроходцев, нос которого вдается в воды Амура. В центре композиции будет размещен фонтанный комплекс со скульптурой крылатой женщины, которая символизирует начало России на Дальнем Востоке.

Однако по ходу доклада стало выясняться, что перенести дебаркадеры и причалы с правого "борта" коча пока некуда, а левый "борт" пройдет рядом со старым коллектором, возможный ремонт которого бюджету уже не осилить. Затем раздался вопрос о парковках, и мэр начал импровизировать, предлагая врезаться в "борта", скруглить "нос", перенести фонтан и "корму", отрезая заветные 300 парковочных мест у предполагаемого сквера. Неизвестно, что чувствовал присутствовавший на обсуждении автор проекта, но его гордое судно на глазах превращалось в "катер", а затем и вовсе в дырявый "ялик"...