Хабаровчане платят за тепло мошенникам

Как сообщила РИА PrimaMedia пресс-служба ОАО "Дальневосточная генерирующая компания" ("ДГК"), поддельная квитанция отличается от настоящей тем, что в графе "Получатель" указано ОАО "Хабаровскэнерго", прекратившее свое существование 1 января 2007 г., а не ОАО "ДГК". Еще одно отличие - номер расчетного счета. Фальшивый расчетный счет - 42 307 810 570 006 012 260. Настоящий - 40 702 810 570 000 105 903.

По факту мошенничества юристы Хабаровской теплосетевой компании, являющейся единственным продавцом тепловой энергии в Хабаровске и в крупнейших населенных пунктах Хабаровского края, готовят материалы для возбуждения уголовного дела в суде. Служба безопасности компании ведет работу по выяснению личностей мошенников и блокированию фальшивого счета. О факте мошенничества уведомлены все пункты приема платежей.