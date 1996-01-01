Тарифы довели

Пикет с перекрытием гострассы Осиновка - Рудная Пристань поселка Кавалерово Приморского края, на перекрестке улиц Арсеньева и Первомайской, состоялся 2 февраля.

В мероприятии приняли участие около 1 тыс. человек. Организовали акцию протеста против высоких тарифов на услуги ЖКХ и низких жилищных субсидий для малоимущих 10 общественных организаций и две партии - местные отделения КПРФ и "Справедливой России". Среди собравшихся были и представители районной администрации.

Целью протестантов было привлечь внимание администрации края, губернатора, ЗС ПК и Госдумы к положению населения, которому не на что жить после оплаты услуг ЖКХ. Главное требование - отмена прошлогоднего октябрьского постановления губернатора, по которому уменьшен региональный стандарт оплаты услуг ЖКХ, в результате чего значительно уменьшились жилищные субсидии для малоимущих.