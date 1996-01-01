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Советы подружки: Молчи громче!
- Давай поженимся, - сказала ему я. Он что-то пробормотал и не ответил на мое предложение. Конечно, в ЗАГС мы так и не пошли. А я поняла, чего не стоит говорить мужчинам.
"Давай поженимся"
Ну подумай сама, так повелось издревне, что мужчина - завоеватель и охотник. Ему хочется все особо важные решения в жизни принимать самому, а тут ты со своим "давай поженимся".
"Кольцо - на палец, петля - на шею, - в панике начинает думать мужчина. - А как же пятничные посиделки с пивом, это, что же, большую часть зарплаты тратить на наряды и косметику? И тещу мамой называть? Елки-палки, так у меня же теща появится! Надо же, как она ловко все придумала, тут оглянуться не успеешь, а уже марш Мендельсона". Тут он пугается окончательно и сбегает.
Мужчина - существо ранимое и впечатлительное, поэтому с таким напором действовать категорически воспрещается. Да, звучит банально, но он должен дойти до этого сам. И пусть уже который год ты мечтаешь о фате и торжестве, а кроме совместных выходных на горизонте ничего нет. Но ты же настроена на победу, уверена, что именно этот мужчина необходим для счастья, правда? Тогда за дело. Заруби себе на носу: грамотное молчание - залог успеха!
"Мне не нравится твоя мама"
Ох, не советую я тебе такое говорить. Только если ты решила порвать с ним раз и навсегда. Мама - это же образец женщины с самого раннего детства. Мама - это табу. Мама - это святое. Возможно, тебе трудно представить, как эта высокомерная, непонятливая, а иногда и жестокая женщина может быть святой. Еще более непонятно, почему такое влияние она имеет на своего вполне самостоятельного сына. Но не надо лезть в дебри семейной политики. Просто прими это. Заучи как мантру и повторяй себе каждый раз перед встречей с ней. Да, она лучше тебя готовит, да, она прекрасно разбирается в людях, да, она совершенна и самая лучшая хозяйка на планете. Для него. Смирись. Так было, есть и будет.
Зато если тебе удастся наладить с ней отношения, то лучшего союзника не найти. Не веришь? Да просто попробуй!
"Чтобы Васиной ноги больше у нас не было"
Лишить мужчину общения с друзьями может только самоубийца. Да, нам непонятно, чем так хорошо в сугубо мужской компании, когда наутро раскалывается голова, а вы договорились поехать за город. И вообще у этого Васи проблемы всегда появляются именно тогда, когда у вас планы. Но в их общем прошлом - и драки за школой, и первые свидания, и совместные попойки, и еще много такого, о чем тебе, к счастью, неизвестно.
"Ну, понеслось, - подумает мужчина. - Она отнимает у меня право на общение"
И пойдет пить с Васей пиво и жаловаться на женскую стервозность. Ну а кому еще жаловаться, как не лучшему другу, который не кричит, не действует на нервы и не ставит перед тобой непонятный и нелогичный выбор: она или я? В этой борьбе ты не победишь, даже не старайся. Так что к Васе лучше присмотреться. Вполне возможно, что он окажется совсем не монстром и даже не врагом.
Где же он сейчас?
"Ты где? В ресторане с коллегами? Мужского пола? Перечисли имена присутствующих. Дай трубку Николаю Ивановичу. Да, Николай Иванович, спасибо, все хорошо. Да, убедилась. В котором часу будешь дома?" Я тебя, конечно, понимаю. Вон у подруги какая ситуация - тоже все муж с коллегами да коллегами, а оказалось - роман на стороне. И как проверить, где он сейчас? Может быть, позвонить жене Николая Ивановича и сверить информацию? Направиться в тот самый ресторан с подругами?
Не стоит. В самом деле - не стоит. Ведь вполне может быть, что он на самом деле в ресторане с коллегами. А своими подозрениями и шпионскими изысками можно только все испортить: показать, что ты ему не доверяешь, унизить перед сотрудниками глупыми проверками. А мужчины - существа ранимые, как я уже говорила. Маленькая шутка на эту тему от сослуживцев - и он запомнит это тебе на всю жизнь.
"Ревность всегда смотрит в подзорную трубу, делающую маленькие предметы большими, карликов - гигантами, подозрения - истинами", - сказал когда-то Сервантес.
Прошло много времени, ничего не изменилось. Поэтому усмири свою ревность, больше доверяй, тогда и ему совсем не захочется тебя обманывать. Разве есть кто-то в мире лучше тебя?
Дети. Просто дети
Ах, у твоего мужчины уже есть дети. И не от тебя? Дело обстоит серьезно. Запомни: никогда! никому! ни за что в жизни! не говори ничего плохого о его детях. Ясное дело, новая папина подружка не может вдруг сразу понравиться его отпрыскам. Они безоговорочно считают, что самая лучшая пара для папы - это их мама.
Понимаю, начать любить чужого ребенка может быть очень трудно. Тем более агрессивно настроенного по отношению к тебе, у которого на лице написано, что ты испортила ему жизнь. И так хочется послать все куда подальше и высказать своему благоверному все, что ты думаешь об этих маленьких недоброжелателях. Но нельзя. Ни в коем случае.
Ты пробовала с ними подружиться и не вышло? Тебе достаточно грубо "указали на место"? Он проводит с ними выходные, мчится к ним среди ночи, потому что температура чуть выше тридцати семи? Он берет деньги из вашего бюджета, предназначенные для ремонта ванной, на новый компьютер своей крошке? Ты в бешенстве и не знаешь, как быть? Для начала успокойся.
И просто представь на минуту, что было бы, если бы у тебя были дети, а он так к ним относился. Разве ты подпустила бы к себе человека, ненавидящего их? А каково ему? Если ты не можешь их полюбить, то ведь никто этого и не просит. Просто постарайся уважать их. Принять и разделить его чувства. Если дети почувствуют, что их удары не бьют в цель и ты не срываешься на своего мужчину, они перестанут придумывать способы, как насолить. И если ты просто поинтересуешься, как у них дела или пригласишь вместе провести время, твой мужчина посмотрит на тебя совсем другими глазами. Кстати, если он так любит свое продолжение - значит, рядом с тобой хороший человек. Тебе ведь наверняка хочется, чтобы он так же любил и ваших детей.
О чем еще не стоит говорить: не хвали своих бывших, не предавайся романтичным воспоминаниям о других мужчинах, не обманывай. Ложь может раскрыться, а если доверие хоть единожды пошатнулось, его трудно или даже невозможно восстановить.
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