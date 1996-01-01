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Секс-диагноз: ориентируйтесь по обстановке

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Хочешь узнать, каков он в постели? Просто напросись к нему на чашку кофе! Обстановка сама расскажет тебе о его милых привычках. Точность диагноза гарантирована!

Итак, дверь распахнулась и ты видишь...

"Камбэк" в вольное студенчество

Стеллажи с журналами, ситцевые занавесочки, корзины, картины, картонки, пластиковый гардероб, бабушкин буфет, валяющиеся кругом джинсы... Все очень немаркое и идейно повторимое: если испортится, не жалко и просто заменить. Смена девушек тоже воспринимается с "трагизмом", аналогичным смене мебели, - маленькая неприятность и много чувства новизны.

Диагноз. Прост, быстр, честен. В постели - пионерский задор и разнообразие, процесс строится на чистом энтузиазме. На столе так на столе, диван случайно сложился в разгаре секса - отлично. Можешь смело увлечь его на пол, но будь готова обнаружить под диваном стопку журналов определенного содержания, сиротливый носок и коробку из-под пиццы. Но, по крайней мере, тебе не придется волноваться о красоте своего нижнего белья: скорее всего, он его просто не заметит.

Приют технократа

Куда ни загляни - везде кнопки, пульты и жидкокристаллические экраны. Пустая комната с огромной черной-черной кроватью и колонки в человеческий рост. На кухне блеск стекла, холодильник-монстр и двести кухонных приборов. Любая техническая новинка немедленно занимает почетное место в его сердце и доме, мобильники меняются раз в месяц. Девушка, соответственно, нужна самая лучшая.

Диагноз. Сначала он погладит по спинке ноутбук и скажет ему: "Дорогая, я дома". Если после этого ты еще не передумаешь, то в постели тебе придется его непрерывно хвалить, без похвалы он чахнет на глазах.

Гнездо экстремала

Квартира темная и запущенная. Сноуборд, велосипед, на кухонном столе - ледоруб и навороченная навигационная система. Холодильник пуст. Наш красавец строен, подтянут и загорел, в глазах легкий безумный блеск. Все в его уютном гнездышке отвечает удобству хранения милых его сердцу вещей и приспособлений.

Диагноз. Секс? Какой секс? Секса не будет. То, что будет, сексом называть бессмысленно. Ему все равно, хорошо ли тебе, и ему совершенно неважно, хорошо ли ему. Его организм отлично помнит более захватывающие ощущения от прыжков, гор и трасс. Весь секс, вместе с демонстрацией нового "Саломона" (а ты не знала? Это лыжи такие) и извлечением тебя из-под упавшего с потолка параплана, занимает ровно 12 минут.

Прибежище романтика в стиле ар-нуво

Милое жилище - диванчики, столики на гнутых ножках, пушистый ковер и очень много штучек. Очень много. Обитатель любит коллекции разных бессмысленных предметов вроде колокольчиков, подушечек и картиночек. Много сувениров из ближних и дальних стран, подсвечничков и фотографий - среди них на видном месте семейные постановочные фото, кадры из выпускного класса и томная красотка.

Диагноз. Он твердо усвоил, что девушки любят романтику, а он - последний романтик в этом жестоком мире. Жди возлежания на лепестках роз и совместного купания в пене. На бортике ванны будет шатко пристроен десяток свечей (остальные он попытается запустить в воду, но, думаю, ты не позволишь). Все сопровождается прослушиванием тщательно подобранной музыки и шепотом "Тебе хорошо?" Не вздумай сказать, что тебе не хорошо, тесно и скользко вдвоем в ванне, а от пара у тебя течет косметика: рискуешь вдохновить его на заунывные песни под гитару и любование звездами на балконе. Участники должны быть романтически обнаженными, чтобы розовый свет зари... ну, и так далее.

Дизайнерская эклектика

Квартира, как из каталога лучших интерьеров, где стоимость обстановки стыдливо опускается. Постарайся побольше восхищаться. И поменьше задавать вопросов. Вопросы вроде: "почему в прихожей на полу живет статуэтка черного бультерьера в полторы натуральные величины" или "почему красно-черная цветовая гамма ванной предполагает, скорее, бой и дальнейшую разделку быков, а не невинную помывку", абсолютно излишни.

Диагноз. Ожидай изысканного, но не чересчур секса. Будут классические сюжеты: использование подручных гастрономических средств вроде кубика льда, вишенки или оливки из коктейля. Наготове также шелковые шарфики для нежной фиксации. Еще он любит наблюдать процесс в большом зеркале, целенаправленно установленном под нужным углом. Так что не слишком отбивайся, если он начнет настойчиво устанавливать тебя в подходящую для обозрения позицию.

Резюме

Вероятность натолкнуться на тихую и безобидную норму невелика, но возможна. Хорошие признаки - примерно одинаковое соотношение количества беспорядка, книг и музыки. Неплохо, если зеркало в ванной слегка забрызгано зубной пастой. Женщинам и домашним животным тут разрешается валяться на застеленной кровати и оставлять кофейные чашки на полу. Что ж, будем считать, что тебе просто повезло!

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