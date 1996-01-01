Городским детям нечем дышать

- Смотрю на своего десятилетнего внука и удивляюсь - мой сын, его отец, в этом возрасте был и ростом выше, и физически здоровее. Действительно ли при всей своей акселерации современные подростки, как правило, заметно уступают сверстникам из XX века как по комплекции, так и по состоянию здоровья?

- Увлечение компьютерными играми и Интернетом, пристрастие к курению, алкоголю и наркотикам, раннее начало незащищенной половой жизни, сидение перед телевизором вместо прогулок и занятий спортом, а также плохая экология не могли не сказаться на физическом здоровье тинейджеров в развитых странах и непременно скажутся на самочувствии будущих поколений, сообщает Ytro.ru.

Исследование, проведенное учеными из университета Южной Каролины (США) доказывает, что даже у здоровых детей, проживающих в непосредственной близости от оживленных дорог, появляются серьезные нарушения в развитии и функционировании легких. Это касается не только подростков из крупных населенных пунктов, но и тех ребят, что живут в сельской местности, "пересеченной" автомобильными трассами. Различие лишь в том, что легкие горожан подвергаются куда более сильному воздействию из-за высокого уровня загрязненности воздуха. К такому выводу ученые пришли в ходе многолетних наблюдений за состоянием легких 3677 подростков, которым в начале исследования исполнилось 10 лет. Когда тинейджеры достигли 18-летнего возраста, при котором легкие считаются полностью сформировавшимися, оказалось, что у детей, живущих в пределах 500 м от автострады, этот важнейший орган функционирует гораздо хуже и развит намного меньше, чем у тех, кто живет на удалении более 1,5 км от оживленных трасс.