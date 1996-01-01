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Приморскими красавицами заинтересовалась Европа
- Моя 16-летняя дочь хочет стать моделью. Недавно она услышала, что во Владивосток приезжают представители модельного бизнеса из Чехии, которые проведут среди наших девушек кастинг для последующей работы в модельных агентствах Европы. Не могли бы вы рассказать подробнее, что это за кастинг и насколько можно вообще доверять иностранцам, охотящимся за нашими красавицам и желающим отправить девушек на работу за границу?
- Как нам удалось выяснить, представители международного модельного агентства PH Models из Праги Петер ХОЛАНЕК и Эдуард ОНДАРКА прибыли во Владивосток сегодня, 1 февраля, для проведения кастинга среди девушек, желающих работать моделями в европейских странах. Мероприятие пройдет в Краевом дом физкультуры 1 февраля с 13.00 до 16.00. Требования к участницам: возраст - от 15 до 20 лет, рост - от 175 до 182 см, окружность бедер не более 91 см.
Чешских гостей сопровождает генеральный директор хабаровского агентства по продвижению моделей Europe models management Сабина ИСМУХАМБЕТОВА. По ее словам, кастинг во Владивостоке - лишь часть грандиозного проекта PH Models, нацеленного на привлечение юных красавиц со всего российского Дальнего Востока для работы на подиумах и в рекламных проектах европейских стран. PH Models занимается продвижением девушек во всех странах мира, где есть спрос на топ-моделей. Но основная работа сосредоточена в Германии, Франции, Испании, США и Японии, - пояснила в беседе с корреспондентом "ЗР" Сабина Исмухамбетова.
Благодаря большому, более 10 лет, опыту работы PH Models имеет связи и сотрудничает с такими крупными модельными агентствами Европы и США, как Ford, Next, Elite, DNA, Women, IMG и др. На Дальнем Востоке России организационную поддержку PH Models оказывает хабаровское скаут-агентство Europe models management.
По итогам кастинга, который включает в себя самопрезентацию девушек и проход по подиуму, будут сделаны тестовые фотографии наиболее артистичных претенденток. После просмотра этих фотографий некоторым девушкам будет предложено заключить контракты на работу в Европе. Разумеется, условия контрактов будут обсуждены с самими девушками, их родителями и руководством местных ("материнских") модельных агентств в случае, если девушка уже состоит в штате такого агентства.
- Гарантируется обеспечение безопасности, всех правовых и этических требований, связанных с работой юных моделей за границей, - подчеркнула Сабина Исмухамбетова. О своем участии в кастинге PH Models во Владивостоке заявили модели всех известных модельных агентств города: Red Star, "Макси М", Fast Model, Театр моды ВГУЭС "Пигмалион", Faces.
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