Когда в районе Садгорода появится надземный переход?

Ответ на этот вопрос дал Владимир Николаев в ходе своей интернет-конференции "Восток-Медиа".

- Несмотря на то, что трасса имеет федеральный статус, в первую очередь страдают жители Владивостока, - отметил глава города. - Вот почему мы вышли с предложением строительства там надземного перехода. Обязательно будет решен и вопрос нормального освещения. Уже завершено проектирование троллейбусного маршрута до поселка Трудовое, при этом учитывалась и система уличного освещения. Ситуация на данном критическом участке должна быть нормализована.