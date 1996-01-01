Что построят в б.Патрокл?

- Океанариум решили строить на о. Русском. А какова судьба подготовленной под строительство территории в бухте Патрокл? Ведь уже затрачены деньги на проектные работы?

- Строительство океанариума во Владивостоке в районе б. Патрокл, подготовка которого шла с августа 2006 г., действительно, прекращено. С уже подготовленной площадки полностью ушли тяжелая строительная техника и рабочие. Но въезд на стройку все еще охраняют шлагбаум, охранники и грустная собака русской дворовой породы. Стройплощадку этого объекта международного класса предполагается переместить на о. Русский, где океанариум органично войдет в комплекс зданий и сооружений, которые будут строиться в преддверии вероятного проведения форума АТЭС в 2012 году.

Остров Русский теоретически и ранее рассматривался как одно из наиболее удобных мест для строительства океанариума - и вода чище, и до города - рукой подать. Смущало отсутствие надежной связи с центром Владивостока. Однако в связи с решением о строительстве мостов через бухту Золотой Рог и с Чуркина на о. Русский этой проблемы не будет. Поэтому и возникла идея перебросить еще не построенный океанариум на остров.

Что же касается подготовленной под океанариум строительной площадки в районе б. Патрокл, то специалисты предлагают использовать ее для строительства очистных сооружений Первомайского района. Площадка, которая резервировалась под такого рода объект на мысе Абросимова, была застроена объединением "Дальморепродукт", и ее теперь использовать под канализацию стоков невозможно. А, как известно, нынешняя администрация Владивостока поставила перед собой задачу - достроить систему городской фекальной канализации и очистных сооружений, чтобы спасти залив Петра Великого от экологической катастрофы.

По словам главы администрации Владивостока Владимира НИКОЛАЕВА, район Патрокла будет застраиваться жилыми зданиями. Люди, которые купят там квартиры, получат прекрасный вид на море.

Напомним, что однажды этот район уже "примерялся" под малоэтажную жилую застройку, которую в конце 1980-х собирался начать Владивостокский МЖК. Предполагалось, что в построенном на Патрокле микрорайоне будут жить около 5 тыс. человек. Однако затем от этого строительства ввиду удаленности от центра отказались, и массовое строительство для участников МЖК было развернуто на ул. Сабанеева.

В общем, конкретные решения по застройке Патрокла еще впереди.