Как ни странно, но с прошедшим снегопадом дорожные службы города Владивостока справились довольно неплохо, чего не скажешь обо всех прошлых снегопадах последних двух лет. Что повлияло на оперативную работу дорожных служб?

Сильный снегопад, в результате которого выпала 1,5-месячная норма осадков, мог парализовать движение транспорта и нормальную жизнедеятельность в городе. В связи с этим мэр принял решение о приведении всех сил и средств дорожных предприятий и управления ГО и ЧС города в готовность №1.

Как сообщили в пресс-службе горадминистрации, 30 января мэр Владивостока Владимир НИКОЛАЕВ провел экстренное заседание городского штаба по борьбе со стихией. Участниками совещания стали представители управляющих компаний города, дорожных предприятий, ведущие специалисты управления содержания жилого фонда и городской территории, ГАИ, управления ГО и ЧС и других служб города.

Во всех дорожных и жилищных службах районов организовали круглосуточное дежурство. Основной упор по очистке дорог сделали в ночное время, когда интенсивность движения транспорта по городу была минимальной.

Утром 31 января штаб обратился к руководителям учреждений и предприятий всех форм собственности обеспечить своевременную уборку закрепленных территорий от снега и наледи. Содержание тротуаров вдоль объектов, а также пешеходных зон в радиусе 15 м закреплено за собственниками и арендаторами. Предпринимателям на уборку территории дается 3 дня. Нарушение установленных сроков согласно краевому закону об административных правонарушениях влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере до 4 тыс. руб., на юридических лиц - до 100 тыс. руб.