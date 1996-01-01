Комсомольск выставят на конкурс

Комсомольск-на-Амуре вновь примет участие во Всероссийском конкурсе на самый благоустроенный город.

Как сообщили "Восток-Медиа" в администрации города, в городском отделе ЖКХ прошло совещание по вопросам подготовки к участию в очередном конкурсе по итогам 2006 г. Напомним, по итогам 2005 г. за хорошую работу по благоустройству Комсомольск-на-Амуре был награжден Почетным дипломом. Материал о городе был опубликован в Книге о победителях состязания. Как отметил советник главы города Иван ЛАВРЕНТЬЕВ, Всероссийский конкурс - это не только выставка достижений, но и стимул для совершенствования работы. Многие специалисты благоустройства почерпнули для себя из Книги полезную информацию об опыте в сфере благоустройства других городов.