Энергоарифметика по-хабаровски

Рост тарифов на электроэнергию в Хабаровском крае в 2007 г. не превысит 10%. Это связано с тем, что "Российские железные дороги" установили сниженные тарифы на доставку мазута и каменного угля для теплоснабжения Хабаровского края в 2007 г., в итоге удастся сдержать рост местных тарифов на электрическую и тепловую энергию, которые на сегодняшний день превышают среднероссийские в 1,7 раза.

Как сообщил сотрудник пресс-службы правительства Хабаровского края Сергей ЗИМИН, решение об установлении сниженных тарифов на перевозку топлива по железной дороге принято в ответ на обращение губернатора Хабаровского края Виктора ИШАЕВА на имя председателя Правительства РФ Михаила ФРАДКОВА.