Высокие энерготарифы выведут кавалеровцев на гострассу

Жители пос. Кавалерово Приморского края обещают организовать пикет на гострассе Осиновка - Рудная Пристань на перекрестке улиц Арсеньева и Первомайской 2 февраля в 12 часов дня.

Пикет проведут в знак протеста против неоправданно высоких тарифов на коммунальные услуги и резкого снижения субсидий на оплату жилья. Организуют мероприятие 10 общественных организаций, две партии - местное отделение КПРФ и "Справедливой России", профсоюзы, совет ветеранов войны и труда. Обращения к краевым властям, депутатам, а также в полпредство результата, по словам активистов, не дали.