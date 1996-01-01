И Сережа тоже!..

Наш регион и Владивосток, в частности, не может пожаловаться на невнимание первого лица государства - здесь он бывал не раз. Хотя, конечно, реже, чем в той же Германии. Вот только результативность этих визитов с точки зрения обывателя весьма сомнительна.

Наверное, каждый дальневосточник сходу назовет не одно имя своих родных, друзей и знакомых, которые уехали из региона только в последние годы. Не так давно уехал в центр страны очередной мой знакомый Сергей - молодой парень с высшим образованием, прихватив молодую же и образованную жену и махонького сынишку. Уехали они не за столичным гламуром и пафосом, а в Поволжье (!) по очень острой нужде. У них была работа, но у них не было своей крыши над головой (см. стр. 24). Ипотечные кредиты на поверку оказались финансовым капканом, из которого не каждый выпутается, а в распиаренные "молодежные" программы путь оказался открыт за редчайшим исключением только родственникам и знакомым сами знаете кого.

Дороговизна жизни в регионе, контрастирующая с жесткими условиями существования, - вот та проблема, которую нужно решать прежде всего. Иначе люди будут отсюда уезжать и уезжать. Главная "ошибка" (думается, о ней кому надо знают) нашей власти в том, что она пытается приложить к Дальнему Востоку стандартные правила игры. Можно, конечно, плевать с высокой колокольни на многовековую уже историю освоения региона, но не признать того, что это дело весьма и весьма ЗАТРАТНОЕ, - значит заведомо обрекать на неудачу любые потуги по вытягиванию его из нынешнего провала. Если и это не аргумент, то взглянем на опыт существования некогда российской "Алясочки". Какой там свободный рынок! Доплата из американского бюджета жителям и льготы компаниям. Да что там, даже туристам-пенсионерам оплачивают по полной путевки, лишь бы посещали этот "подарок судьбы"...

Спору нет, трубопровод из Сибири, нефтегазовые вышки Сахалина, "Лас-Вегас" в Приморье, форум АТЭС на острове Русском во Владивостоке (см. стр. 10) - это хорошо. Но все это даже вместе взятое не сможет остановить массового исхода населения. Скажите, какой прок среднестатистическому жителю Хабаровского края от Восточного трубопровода? Ну, возьмут туда пару сотен человек на работу. Ну, прибавится в бюджете края десяток-другой миллионов рублей в виде налогов (ведь миллиарды нефтедолларов, как известно, Москва заберет себе, как это произошло с Сахалином).

Так что получит хабаровчанин? А получит он, как и прежде, среднюю зарплату на треть, а то и вдвое меньшую, чем в "дорогой" Москве. Получит квитанцию об оплате за услуги ЖКХ в 10 и более тысяч рублей, как платят хабаровские "северяне" за свои типовые "двушки" и "трешки", а это в 1,7-2,9 раз больше, чем в самых дорогих городах центра страны. А если съездить к тете из Саратова захочет среднестатистический хабаровчанин, то выложит он денег за билет столько, сколько "типовому" москвичу хватит, чтобы слетать в Европу.

Так же и бизнес, который на Дальнем Востоке вынужден платить за гипертарифы энергетиков, мегатарифы транспортников и супероткаты чувствующему себя здесь вольготно криминалу и чиновникам. И многое другое.

Здесь нужна конкретная и чувствительная поддержка или, если хотите, "бонус" за проживание в регионе. Если он, конечно, нужен стране. Вот царь чего только не разрешал сумасбродам, возжелавшим поехать в такую даль; застойный СССР и тот не жалел денег на зарплаты... А что сейчас?.. Вот глава Совета Федерации Сергей МИРОНОВ предложил убрать для дальневосточников подоходный налог. Но центральная власть боится внутренних оффшоров. Так, может, подумать о дотациях специфической нашей энергетике? Или хотя бы вновь поднять вопрос о среднероссийском "киловатте" Или приплачивать транспортникам? И, поверьте, это намного эффективнее тех же многомиллиардных транфертов (см. стр. 12).

Россия - слишком большая страна. И то, что хорошо для Тольятти - не всегда будет с восторгом приниматься у нас. Значит, центр должен принимать более универсальные законы либо платить за возможные перекосы (правый руль и погранзоны мы проходили).

Но одно дело думать, говорить или писать о своих сомнениях, а другое - молча паковать чемоданы. У Сергея была только одна возможность...