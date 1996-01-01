Кошмар фэшн-индустрии: красавицы живут до 30 лет

- Сейчас мы все наблюдаем бум косметических операций. Обычные люди, далекие от шоу-бизнеса, страшно боятся стареть. Что же тогда говорить о моделях, которые зарабатывают себе на жизнь своей внешностью... Как они мирятся с возрастом?

- Фэшн-индустрия диктует жесткие правила игры своим главным героям и "иконам". Не только обычные люди в 20 или в 30 лет озабочены проблемой сохранения стройности и юности. Самые красивые девушки мира моды беспокойно спят по ночам, ибо их мучает один и тот же вопрос: не слишком ли они старые?

Тридцать лет - это, конечно, очень условный рубеж. Кто-то из известных красавиц начинает бояться старости даже раньше. Мотивы при этом различны. Например, еще осенью 25-летняя (на тот момент) супермодель Жизель БУНДХЕН поведала известному журналу, что чувствует себя старой, поскольку ей кажется, будто с возрастом мужчины стали обращать на нее значительно меньше внимания, чем когда ей было 15-16 лет. "Может быть, я недостаточно хорошо выгляжу? Возможно, возраст уже заметен? Я снимаю свои солнечные очки и вижу, что мне 25", - сетует одна из самых красивых девушек мира. Для человека, который зарабатывает себе на жизнь своей внешностью, такие мысли особенно странны, принимая во внимание тот факт, что за прошлый год Жизель заработала $30 млн и была признана самой высокооплачиваемой моделью в мире.

Тогда, по логике вещей, комплексы модели Кейт МОСС кажутся даже оправданными, ведь ей уже 33. Как стало известно от ее окружения, мысли модели относительно преждевременного старения уже приобрели параноидальный характер. Весь ее дом завешан зеркалами. Она пристально отслеживает состояние своей внешности, а также соблюдает строгую диету и регулярно делает процедуры детоксикации организма. Больше всего она озабочена тем, чтобы остановить признаки старения кожи и уменьшить морщины. Она рассматривает свое лицо под разным освещением с тем, чтобы проследить, как именно оно стареет. Даже "безбашенный" бойфренд модели Питер ДОЭРТИ признает, что она перегибает палку и ведет себя нелепо.

В общем, нынешним иконам модного мира не чуждо ничто человеческое. Но куда, хотелось бы знать, делось то блистательное поколение красавиц, которым был глубоко безразличен их возраст? Нет нужды вновь и вновь вспоминать Софи ЛОРЕН, снявшуюся в прошлом году обнаженной для знаменитого календаря Pirelli. Не слышно также жалоб о старении от Линды ЕВАНГЕЛИСТЫ, Клаудии ШИФФЕР. Эти девушки умели преподнести себя так, что вопрос об их возрасте и по сей день отпадает сам собой. Вот слова их ровесницы и коллеги Кристи ТЕРЛИНГТОН: "Я не вижу каких-то особых изменений, произошедших с моим лицом из-за возраста. Я не боюсь стареть. Ботокс также использовать не собираюсь. Когда смотрю на неестественно молодые лица людей моего возраста, я чувствую себя счастливой, потому что выгляжу гораздо естественнее и симпатичнее".

Звучит прекрасно, но времена, увы, изменились. Можно сделать предположение, что роскошным супермоделям 90-х годов просто-напросто не приходилось сталкиваться с таким явлением, как конкуренция со стороны молодежи, им и не снились "наступающие на пятки" малолетние гламурные красотки а-ля Миша БАРТОН, Николь РИЧИ, Линдсей ЛОХАН. Не из-за них ли нервничает Кейт Мосс и все те, кого глянцевые журналы нарекли сейчас "образцом стиля"? Стандарт красоты все молодеет, и модные "иконы", как люди, зарабатывающие себе на жизнь собственной внешностью, не могут не видеть и не понимать этого. Вопрос: чего ради тогда переживаем мы, простые смертные? Быть может, стоит повторить, как мантру, слова героини известного советского фильма: "После 40 жизнь только начинается!". Просто в 25 поверить в это очень сложно.