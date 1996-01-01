Моделью быть не запретишь

- Все говорят, что с моим ростом и внешностью мне прямой путь в модели. Но родители категорически против. Для них понятия модель и девушка легкого поведения практически одно и то же. Как мне их разубедить?

- Отношение к моделям неоднозначное. С одной стороны, восхищение: ах, какие красивые, какие стильные! А с другой - зависть и подозрение: за что им только такие деньги платят? Наряду со стереотипом: "модель - это легко и престижно", в обществе сложились стереотипы: "модель - это безнравственно" и "модель - это опасно". Как и любые другие стереотипы, подобные утверждения, как правило, не соответствуют действительности. В этом мы убедились, поговорив с людьми, знакомыми с модельным бизнесом не понаслышке.

Светлана ДРОНИНА, генеральный директор модельного агентства Fast Model:

- Модель - это такая же профессия, как и любая другая. И если в ней не совершенствоваться, то профессионалом не станешь. А трудиться приходится много. Чего стоит, например, на протяжении нескольких часов дубль за дублем перед камерой расписывать достоинства диванных подушечек или объяснять, почему "эти брюки, которые на мне", не мнутся даже в самых экстремальных ситуациях. В зависимости от направления моды fashion week изменять свой образ, иногда переступая через свою индивидуальность. В этом и заключается профессионализм модели - в конечном счете показать рекламный продукт, а не себя любимую.

И действительно, по признанию девушек, все время следить за собой и поддерживать форму - труд нелегкий, мало того, затратный: моделям, которые не работают по контракту, все макияжно- салонные и фитнес-услуги приходится оплачивать из собственного кармана.

Юлия КЛИМКО, генеральный директор МА Faces:

- Слухи о легкомысленности моделей зачастую опираются лишь на то, что их видят в компании разных мужчин. На самом деле в одном случае это может быть партнер по съемкам, в другом - ее молодой человек, а в третьем - отец.

Наталья ВОЛИК, директор Театра моды ВГУЭС "Пигмалион":

- Когда к красивой девушке на улице подходит мужчина и предлагает работу модели, прыгать от радости, конечно, не надо, но и в панику ударяться не стоит. Возможно, это не маньяк, не подпольный сутенер, а действительно менеджер модельного агентства. Тут уже дело девушки выяснить, что за агентство он представляет и, не давая никаких обещаний, самой потом навести справки об этом агентстве. По мнению специалистов, во время визита в модельное агентство следует обратить внимание, насколько конкретно и четко сотрудники обрисовывают перспективу сотрудничества с ними. Если не исключается возможность подписания договора с агентством, то проект такого договора сотрудники респектабельного агентства должны выдать на руки, чтобы девушка могла подробно ознакомиться с ним сама и проконсультироваться с юристом.

Работа модели за границей предполагает, что агентство имеет договорные отношения с зарубежными коллегами. По условиям контракта модели гарантируется безопасность ее жизни и здоровья, пансион, (питание и проживание), оплата проезда за счет принимающей стороны, а также минимум профессиональной занятости.

Светлана Дронина:

- Прежде чем заключить договор с зарубежным агентством о работе наших девушек за границей, мы проверяем надежность фирмы через соответствующие структуры. Я сама еду и встречаюсь с партнерами, чтобы на месте выяснить их респектабельность и условия проживания наших девушек.

В России модели - важнейшая составляющая рекламного бизнеса, поэтому, как правило, агентства работают в тесной связке с рекламой. Вплоть до того, что служат кадровой базой для рекламных агентств. Так, например, Fast Model вошло со всем своим штатом в структуру РА Portfolio.

C чего начать?

Любая привлекательная девушка в возрасте от 15 до 27 лет может стать моделью. Для этого нужно обратиться в модельное агентство. Во Владивостоке наиболее известны: Fast Model, Red Star, "Макси М", Театр моды ВГУЭС "Пигмалион", Faces. Девушке предложат заполнить анкету (с занесением в базу данных) и пройти курс тренинга, включающий среди прочего основы актерского мастерства и дефиле (искусство проходки по подиуму). Длительность курса - от 3 до 9 месяцев. Стоимость обучения - от 1000 до 3000 руб. в месяц. При желании в МА можно заказать портфолио (от 5 до 15 тыс. руб.).

Модель, претендующая на работу за границей (в основном это Китай, Южная Корея и Япония), - заключает с МА договор на срок от 1 до 3 лет. Как правило, за границей девушка работает под патронажем местного модельного агентства. Средняя продолжительность каждого выезда за рубеж - 2-3 месяца. Заработок варьируется от $500 до 3000 в месяц.