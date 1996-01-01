Делить имущество не придется

- Я несколько лет жила в гражданском браке. За это время мы купили немало ценного. Сейчас бывший гражданский муж требует раздела. Но большинство вещей были куплены именно на мои деньги. Сможет ли он у меня, например, через суд забрать свою (как он думает) половину?

- Действующее законодательство не предусматривает такую форму совместного проживания, как гражданский брак, поэтому те правовые последствия, которые наступают при расторжении зарегистрированного брака, для людей, проживающих таким образом, не наступает (например, не действует норма о равных долях совместно нажитого имущества). При разделе такого имущества в суде каждая из сторон будет обязана доказать свое право на то имущество, которое она считает своим. Доказывать можно платежными документами, если они именные, также квитанциями о зарплате и т.д. По долговым обязательствам, если такие имеются, каждый отвечает самостоятельно, хотя в случае расторжения официального брака долги также делились бы между супругами.