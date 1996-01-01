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Студенческая мама
- Как известные в крае Татьяны отмечают свои именины?
В январе издательству ДВГУ исполнилось четверть века. За это время сделано многое, а сделать предстоит еще больше. Руководит издательством Татьяна ПРУДКОГЛЯД, которая 25 января отмечает не только свои именины, но и день студентов, ведь именно с ними она работает уже два десятка лет. Разве не повод поговорить об университете, студентах, планах и мечтах... О том, как имя определило судьбу...
Ведь это счастье - просто жить
Декан факультета издательского бизнеса и компьютерного дизайна института массовых коммуникаций, кандидат исторических наук, доцент, зав. кафедрой издательского дела и полиграфии, директор издательско-полиграфического комплекса ДВГУ, помощник ректора по связям с общественностью. Известная приморская поэтесса. Мать и бабушка. Как ей удается руководить издательством и факультетом, жестко решая сложные деловые вопросы и писать тонкие лирические стихи? Последний сборник, кстати, так и называется, "Ведь это счастье - просто жить..." На вопрос, когда же она все успевает, искренне смеется:
- Я иногда говорю своим студентам, что мне 150 лет. (Пожалуй, в этом есть доля истины: ведь ритм, в котором она живет, подразумевает, что в ее личных сутках часа 72). Неважно, что ты успел, что не успел, главное - стремиться успеть. У меня очень хорошие помощники - и в деканате, и в издательстве, настоящая команда, поэтому я и успеваю.
- Психологи говорят, что работу надо менять каждые 7 лет.
- Необязательно ее менять. Просто можно работать на одном месте и добавлять себе работы. Развиваться. Расширять круг обязанностей.
- Сейчас ваш круг обязанностей достаточно широк.
- Я 21 год работаю в издательстве и очень довольна и счастлива - люблю свою работу.
Об издательстве Татьяна Владимировна говорит с гордостью. Перечисляет книги, ставшие призерами на выставках. Так, издание "Перекресток: англо-русский контактологический словарь восточно-азиатской культуры" (автор З. ПРОШИНА) было признано Ассоциацией российских книгоиздателей лучшей книгой года. Золотой и серебряными медалями на Дальневосточной выставке-ярмарке награждены книги "Русское слово в стране иероглифов" (автор А. ХИСАМУТДИНОВ) и "Историко-методологические аспекты общей и морской биогеогрфии" (А. КАФАНОВ).
Вспоминает первые "свои" книги - сборники стихов поэтов "Серебряного века".
- Я считаю, что каждый университет должен иметь свое издательство. Так было со времен основания первых университетов. И мы всю жизнь составляем университетскую библиотеку.
Сейчас ДВГУ строит новое здание - там разместится вузовская библиотека, оснащенная по последнему слову техники. Находясь там, студент сможет при помощи компьютеров попасть в любую библиотеку мира.
В скором будущем у них будет еще больше возможностей получать знания, хотя их и сейчас немало. У нынешних студентов больше возможностей, чем у тех, кто учился раньше.
Интернет, развитие высоких технологий, доступность любой литературы - все это помогает учиться.
Студент видит, что от того, сколько ты успеешь за время учебы охватить, узнать, выучить, прочитать, зависят карьера, благосостояние, вся будущая жизнь. Сейчас как никогда действует тезис: "Каждый - кузнец своего счастья". Поэтому многие студенты учатся одновременно на двух, а то и трех факультетах.
"Хвостистов" тоже люблю
Татьяна Прудкогляд больше, чем декан факультета, она - студенческая мама:
- Я очень люблю своих студентов - отличников и хорошистов, двоечников и "хвостистов". Они замечательные и интересные. И каждый - личность. И если что-то у него не получается, надо ему помочь. Даже если он вообще бездельник, ведь он зачем-то пришел в университет. У нас на факультете учатся талантливые ребята. Многие занимаются фотографией, компьютерным дизайном, рисуют. Наши студенты издают журнал "Фишка. Владивосток". (Спасибо за поддержку ИПК "Дальпресс".) Выходит альманах "Второй этаж" и сборники стихов начинающих авторов в серии "Дебют". У нас есть театр моды и творческая группа, которая делает кино- и видеопродукты и участвует во всех вузовских фестивалях.
- 25 января будете отмечать Татьянин день?
- Да, в университете у нас много Татьян. Устроим праздник для студентов и абитуриентов, расскажем об университете. Ну и дома, конечно, муж, дети поздравят. И еще, ближе к Татьяниному дню про меня вспоминают журналисты.
А вообще, я хотела бы встретить Татьянин день где-нибудь "под южным небом жаркого Таиланда". Или прыгнуть с парашютом - была бы компания. Но Татьянин день мы традиционно встречаем в издательстве, поздравляем всех обладательниц этого имени, говорим друг другу хорошие слова. Кстати, история с моим именем не совсем обычная. Мама работала учительницей начальных классов. Декретных отпусков тогда не было, и, придя в класс через несколько дней после моего появления, мама спросила у своих учеников, какое имя им нравится: "Таня, Танюша!" Вот так я и стала Татьяной...
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