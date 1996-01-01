Плату за проезд начнут повышать в феврале

Новые расчеты тарифа на оплату проезда в автобусах Владивостока подадут руководители Приморской ассоциации транспортных компаний (ПАТК) в краевую региональную энергетическую комиссию (РЭК) уже в феврале.

Как отметил президент ПАТК Игорь Кравцов, "заявленная стоимость проезда составит 13 руб., однако не факт, что утвердят именно столько. Обращение в РЭК в ближайшее время обусловлено тем, что расценки на топливо уже поднялись, и нынешний 8-рублевый тариф, судя по расходам транспортников, стал еще менее актуален".

Транспортники рассматривают возможность работы сверх установленной графиком нормы за сумму, превышающую основной тариф на 30-40%. Рассматривается возможность подачи в РЭК данных о тарифе в дни, когда условия работы на дорогах усложняются из-за непогоды и плохой работы дорожных служб. Стоимость проезда в такие дни может повышаться в полтора раза.