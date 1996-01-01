Стипендия от губернатора

Губернатор Приморья Сергей ДАРЬКИН подписал постановление об увеличении числа стипендиатов в крае вдвое. Теперь 1110 лучших студентов Приморского края будут получать губернаторское поощрение в размере 1500 рублей в месяц плюс к государственной стипендии, сообщает "Восток-Медиа".

Как рассказали в департаменте образования и науки администрации края, среди стипендиатов - студенты 14 приморских вузов, в том числе владивостокских филиалов Российской таможенной академии и Дальневосточного юридического института МВД РФ.

Напомним, с инициативой дополнительного материального поощрения успешных в учебе студентов Сергей Дарькин выступил в 2005 году. Губернатор всегда подчеркивает, что целеустремленная, креативная, получающая хорошее образование молодежь уже сегодня определяет облик края. Такие студенты - будущая экономическая, научная, политическая элита Приморья. И администрация края всегда будет поддерживать стремление молодых к знаниям и успеху.

В сентябре 2005 года 555 студентов приморских вузов стали губернаторскими стипендиатами. Важно, что кандидаты на стипендию выдвигаются студенческими профкомами, студенческими советами, молодежными центрами вузов. Некоторых стипендиатов выдвигали студенческие группы, в которых ребята обучаются.

Увеличение числа губернаторских стипендиатов станет хорошим подарком молодежи Приморья к самому демократичному и веселому студенческому празднику - Дню святой Татьяны.