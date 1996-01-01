Робинзоны по чужой воле

Из-за планов создания на Большом Уссурийском острове торгово-экономической зоны администрация Хабаровского района "заморозила" программу переселения сельских жителей в бывший военный городок.

"Есть глобальная задача - обустройство на территории бывшего укрепрайона пограничного перехода и таможенного пункта пропуска, строительство причала и моста в районе села Осиновая Речка. Мы бы хотели, чтобы на острове разместился международный торговый комплекс. Заселение острова не является для нас программой- максимум", - заявляет первый заместитель главы администрации Хабаровского муниципального района Валерий ЗИНКИН. По его словам, пустующие казармы и офицерские дома могут занять службы международного торгового комплекса, пограничники и таможенники.

Между тем вскоре после того, как последние военнослужащие Министерства обороны оставили остров, районные власти обещали передать освободившееся армейское жилье сельчанам. Опустевшие 5-этажка и три 4-этажных дома могут принять 200 семей-очередников. В селах Осиновая Речка и Бычиха люди заполнили списки на переселение. Постояльцы общежитий и многодетные семьи получили шанс отпраздновать новоселье в благоустроенных квартирах.

Но прошло несколько месяцев, а они до сих пор "живут на чемоданах". Пожалуй, сильнее других за будущим Большого Уссурийского острова следят семьи переселенцев из Амурской области. Они уже второй десяток лет квартируют в здании детского сада села Осиновая Речка. "К нам комендант заходила, предлагала переехать на остров. Я сама записалась. Все ждут. А как здесь жить? Горячей воды нет, холодная - ржавая", - сетует пенсионерка Нина КОРЗИНОВА, которая 11 лет живет в комнате с фанерными перегородками. "Общежитие есть общежитие. А квартир нет в селе. Только на себя можно надеяться, но сами мы не заработаем квартиру в совхозе", - убеждена ее соседка Нина ЗАХАРОВА.

Как заявил Валерий Зинкин, программа переселения "приостановлена" до момента, когда статус Большого Уссурийского будет окончательно прояснен. Первоначально все бывшее армейское имущество планировалось передать в собственность Хабаровского района. Однако уже в ноябре 2006 г. после возвращения губернатора Виктора ИШАЕВА из Китая на краевом уровне был озвучен план превращения оставленного военными плацдарма в центр международной торговли. Постановлением губернатора создана рабочая группа по разработке этого проекта.

Чтобы на территории будущего центра не хозяйничали мародеры, муниципальные власти заключили договор с одним из частных охранных предприятий (ЧОП). Пустующие гаражи и склады сейчас сторожит группа бывших военных и работников гражданского персонала гарнизона, которые подались в ЧОП от безысходности. "Мне уже за 45, жилья у меня другого нет, сертификат на квартиру не дали. А здесь одна работа - в охране", - рассказывает старший прапорщик запаса Иван ВЕРТИЙ.

В декабре "островное ополчение" получило первое боевое крещение - недалеко от городка ЧОПовцы задержали грузовик с металлом, спиленным с оборонительных сооружений. "Как лед стал, так они сюда и кинулись. Все несут - цветной металл, железо, бетонные плиты на гаражи увозят. Ночью мы ходим только по трое. Опасно, могут и голову проломить", - признается сотрудница ЧОПа, бывший воспитатель садика для детей офицеров Валентина ВИННИЧЕНКО.

Вначале старожилы военного городка выходили в дозор в списанном армейском обмундировании, вооруженные лишь дубинками, но в январе начальство выдало им униформу, рации и наручники. Посещение бывшего укрепрайона жителями "большой земли" сейчас строго регламентировано. Чтобы проехать в городок, необходимо получить разрешение директора ЧОПа. А вот районные власти пока не готовы сказать, когда эта территория станет открытой для жителей сел, которым минувшей осенью было обещано новоселье. И станет ли вообще...