Ода шакалам

Браво! Давненько мы не видели такой спецоперации, задуманной и проведенной по всем правилам военного искусства. Армия силовиков и контролеров всех мастей и званий сосредоточилась у мест скопления противника...

Затем последовал охват с флангов. Супостат насторожился, но куда там - опешившего врага уже взяли в плотное глубокоэшелонированное кольцо. Вперед!

Никто не прятался за спинами товарищей. Да что там: впереди шли полковники да майоры, за ними капитаны да "летехи" и уж потом сержанты да рядовые... За земельные участки, инородцами засиженные! Да за отечественного производителя забитого! И разбегались полчища вражьи с паническими криками: "Русский полиция плехой!". И хватали они свои "адидасы" поддельные охапками...

Как вы уже догадались, песнь эту пою я о доблестных реализаторах закона "О розничных рынках", некоторые статьи которого вступили в действие на прошедшей неделе. В том, что за наши рынки давно пора было взяться, никто не сомневается. Но, как обычно, понимание проблемы у нас не всегда дружит с конечными целями и методами их достижения.

Итак, с чего все началось? Если кто забыл - с печально известной карельской Кондопоги, где сошлись стенка на стенку ретивая местная молодежь и обнаглевшие вконец кавказцы, контролирующие в городишке всю торговлю и сервис. Впрочем, народ трагедии особо не удивился - нечто подобное могло произойти практически в любом регионе страны. После этих событий не кто иной, как сам президент публично в телеэфире дал команду навести порядок в "торговых войсках". А у нас нынче как - вертикаль власти: сказано (президентом) - сделано (чиновниками)!

В итоге, согласно принятым скороспелым законам, главной нашей головной болью в торговле определены: кавказцы, турки, китайцы и вьетнамцы, как в нашем случае, и пр. И уже никто не говорил о проворовавшейся местной власти, которая отдала всю кондопожскую (или какую там!) торговлю в волосатые руки южан, "забыли" все о милиции, которая с этих самых рук кормилась и отгоняла от них назойливых простолюдинов, не жалея разжиревших животов своих...

Что касается китайцев, то они, конечно, не святые. Но даже если представить, что их деятельность на нашей земле изначально криминальна, то нельзя не признать, что многое из того плохого, что делают они на нашей земле, происходит только потому, что это им позволяем делать мы! Просто Россия для китайца - лишь чужая земля, и используют они ее в той мере, в какой позволяют. А позволительно у нас, как известно, очень многое.

Что касается китайских рынков, то и они полустихийно возникли в свое время не по собственной прихоти, и китайцы никуда не делись бы - не тот это народ, если бы их проредили и плавно переместили под цивильные крыши торговых центров (примеры уже есть). Вот только подзабылось, что китайцы кормили и одевали нас целое десятилетие, когда в нашей родной стране все валилось и рассыпалось в прах. И что "челночная дипломатия" в голодную эпоху спасла сотни тысяч учителей, ученых, инженеров от полной нищеты... Китайцы небескорыстны - это факт, но они вряд ли идут в сравнение с нашей корыстью, которую мы без зазрения совести демонстрируем друг другу ежедневно.

Мудрецы в столице опять плевать хотели на специфику региона, но без привычной китайской торговли мы, наверное, проживем, хоть и ударит это по карманам дальневосточников изрядно. Да и не верится, что это сколь-либо существенно поможет отечественному производителю. Вот только зачем же было цивилизовывать торговлю, устраивая кавалерийские атаки, с описания которых я начал? Китайцы-таки ушли с рынков сквозь кордоны наших правоохранителей, оставив тем в зависимости от звания и должности силовика и контролера, по словам самих китайцев и владельцев рынков, от 2 до 40 тысяч рублей. А может, и покруче, но выдумывать не буду.

Но ясно, что такие, с позволения сказать, спецоперации, прокатившиеся по всей стране, оказались столь масштабны именно потому, что людей с какими-никакими деньгами - иностранных торговцев - поставили вне закона. А уж профессионально раздеть и унизить оставшегося без защиты у нас умеют. Вот и сбежались хищники на пиршество. Всем вам, кто в эти дни засунул свою руку в кошелек китайского торговца, я и посвящаю эти строки. Оду шакалам.