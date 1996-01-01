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Потеряли 3000 детей

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Настолько меньше школьников в Хабаровске переступят порог класса в этом году.

Все школы краевого центра готовы к новому учебному году. Об этом в минувшую пятницу заявила заместитель мэра Хабаровска Светлана ШЕВЧЕНКО. Несмотря на то, что директоров школ за успешную и своевременную подготовку поощряют надбавкой к зарплате, не всем удалось сдать свою школу с первой попытки. К примеру, 26-я и 6-я школы принимались трижды.

Как сообщила Шевченко, администрация города в этом году на подготовку школ к учебному году направила 90, 61 млн руб., из них 8, 3 млн - на пожарную безопасность. 125 учебных заведений уже оборудованы автоматической пожарной сигнализацией, а в 163 стоит "тревожная кнопка". Текущий ремонт в школах Хабаровска делали за счет спонсорских средств. За 7 месяцев 2005 года объем поступлений из внебюджетных источников составил 53, 6 млн руб.

Мэрия же со своей стороны обещает к ноябрю оснастить все школы компьютерными классами. Однако проблему нехватки учеников городские власти решить не в состоянии - в этом году школьников будет 58 тыс. - на 3 тыс. меньше, чем в прошлом.

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