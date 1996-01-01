Жители аварийных квартир не хотят платить "из принципа"

62 хабаровских семьи получили уведомления о возможном выселении через суд из занимаемого жилья - их суммарный долг по квартплате превысил 1,6 млн руб. Своеобразной долговой ямой для них может стать переселенческий фонд из неблагоустроенного жилья, специально сформированный муниципалитетом.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, на многих должников это предупреждение подействовало отрезвляюще - они поспешили не доводить дело до суда, рассчитавшись с ЖКХ. Несколько семей, где задолженность перед ЖКХ превысила 20 тыс. руб., по решению суда подлежали выселению, однако по разным причинам это решение было отменено вышестоящими судебными инстанциями. От позорного выселения должников спасают наличие у них несовершеннолетних детей, объективно подтвержденные низкие доходы и другие причины.

Между тем, в Службе заказчика ЖКХ Хабаровска продолжают использовать суды как весомый аргумент воздействия на недобросовестных плательщиков. С начала текущего года подобным образом удалось взыскать 49,8 млн руб. Сегодня для рассмотрения в судах подготовлены документы на 15514 семей, суммарная задолженность которых по квартплате составляет 168,2 млн руб.

Подавляющее же большинство должников по квартплате - это семьи со средним достатком, в том числе и те, кто отказываются платить "из принципа". К последним относятся обитатели ветхого и аварийного жилищного фонда, которые подобным образом выражают своеобразный протест против условий существования.

В настоящее время в городских судах находятся на рассмотрении документы о взыскании задолженности по квартплате с 8295 семей - их общий долг превышает 93,6 млн руб. Львиная доля этой суммы - почти 60 млн руб. - на совести тех, кто игнорирует внесение квартплаты на протяжении от шести месяцев до двух лет. Уговоры и письменные предупреждения на них не действуют, поэтому юристы ЖКХ не теряют надежды, что им, все-таки, удастся создать прецедент принудительного выселения наиболее злостных должников.