Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Жители аварийных квартир не хотят платить "из принципа"
62 хабаровских семьи получили уведомления о возможном выселении через суд из занимаемого жилья - их суммарный долг по квартплате превысил 1,6 млн руб. Своеобразной долговой ямой для них может стать переселенческий фонд из неблагоустроенного жилья, специально сформированный муниципалитетом.
Как сообщили в пресс-службе городской администрации, на многих должников это предупреждение подействовало отрезвляюще - они поспешили не доводить дело до суда, рассчитавшись с ЖКХ. Несколько семей, где задолженность перед ЖКХ превысила 20 тыс. руб., по решению суда подлежали выселению, однако по разным причинам это решение было отменено вышестоящими судебными инстанциями. От позорного выселения должников спасают наличие у них несовершеннолетних детей, объективно подтвержденные низкие доходы и другие причины.
Между тем, в Службе заказчика ЖКХ Хабаровска продолжают использовать суды как весомый аргумент воздействия на недобросовестных плательщиков. С начала текущего года подобным образом удалось взыскать 49,8 млн руб. Сегодня для рассмотрения в судах подготовлены документы на 15514 семей, суммарная задолженность которых по квартплате составляет 168,2 млн руб.
Подавляющее же большинство должников по квартплате - это семьи со средним достатком, в том числе и те, кто отказываются платить "из принципа". К последним относятся обитатели ветхого и аварийного жилищного фонда, которые подобным образом выражают своеобразный протест против условий существования.
В настоящее время в городских судах находятся на рассмотрении документы о взыскании задолженности по квартплате с 8295 семей - их общий долг превышает 93,6 млн руб. Львиная доля этой суммы - почти 60 млн руб. - на совести тех, кто игнорирует внесение квартплаты на протяжении от шести месяцев до двух лет. Уговоры и письменные предупреждения на них не действуют, поэтому юристы ЖКХ не теряют надежды, что им, все-таки, удастся создать прецедент принудительного выселения наиболее злостных должников.
Новости тематики
- Сахалинцев становится больше
- Дальневосточники пожаловались Путину на невыносимые условия жизни в регионе
- Бизнес-гороскоп: Козерогам не помешает изрядная доля упрямства
- Новые кураторы Дальнего Востока продолжат наступать на старые грабли
- Гонка под знаком ННК
- Индекс промышленного производства в Приморье вырос более чем на 13 процентов
- В Ванино образовалась "пробка" из 200 железнодорожных вагонов, предназначенных для Сахалина
- Второй Bentley, конфискованный у Хорошавина, ушел с молотка
- В Благовещенске первая трасса на картодроме будет готова к 1 июля
- Либеральная оппозиция готова отдать Дальний Восток Китаю
Новости раздела
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- В Якутии более 9 тысяч человек приняли участие в обряде встречи солнца
- Статистика не дает корректного представления о масштабах оттока населения с Дальнего Востока
- Дальнему Востоку нужен совершенно другой МРОТ
- Дальнему Востоку добавят субсидии на авиаперевозки
- Себя показать
- Туристы отправляются на мысы Русского
- Сахалинцев становится больше
- Приморье показало себя в Харбине во всей красе
- Дума Находки избрала "почетного" мэра
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- Недвижимость в Приморье резко подешевела
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- "Люди кипели от возмущения"
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- Приморская недвижимость резко подешевела
- Пенсионный возраст для этих людей могут оставить прежним
- Приморцев зовут на пикеты против повышения пенсионного возраста