Должникам пригрозили переселением в бараки

За квартиру люди не платят по двум причинам - либо нет денег, либо просто забывают. Первые - это просто неплательщики, а вторые, пожалуй, что и злостные. В любом случае, муниципалитет не делает никакой разницы между должниками и заинтересован в том, чтобы и те, и другие рассчитались как можно быстрее...

Сегодня хабаровчан, которые не платили за квартиру свыше 6 месяцев, примерно 16 665 человек. Общая сумма их долга составляет примерно 104 млн руб. Слов нет, сумма существенная. Как максимально быстро извлечь ее из карманов неплательщиков?

27 июля нынешнего года мэр города Александр СОКОЛОВ издал очередное постановление, в котором сказано и об усилении работы со злостными должниками. В данном случае, большие неприятности могут грозить не тем, кто должен сумму "более чем...", а тем, кто не платил за квартиру более 6 месяцев. Именно так определена граница, не суммой, а временем. К слову, сейчас существуют и такие граждане, на которых "висит" долг и за 2000 год. На 27 июля 2005 года соответствующими инстанциями было выдано 62 предписания на общую сумму более чем в 16 млн руб.

Во что это вылилось в реальности? В то, что люди стали получать приглашения поговорить "по душам". Точнее, вызов на административную комиссию, в службу заказчика, для "решения вопроса о погашении задолженности". Ну и, разумеется, угроза в случае чего - документы в суд для принятия мер по вашему выселению в другое, неблагоустроенное помещение по нормам общежития в соответствии со статьей 15 Жилищного законодательства РФ.

Должникам разъясняется печальная перспектива переселения в неблагоустроенное жилье на окраине города. По слухам, на окраине Березовки уже готовятся бараки для вселения особо "рьяных" неплательщиков. Впрочем, подтвердить или опровергнуть эту информацию оказалось некому. Создается ощущение, что работа с должниками проводится подпольно. И о том, в какой стадии находится процесс изъятия долгов, если кто и знает, то молчит. Так, например, полный текст постановления от 27.07.05 в администрации города так и не удалось обнаружить.

А гражданам, вызванным на комиссию, просто объясняется альтернатива выселению - погашение задолженности в кратчайший срок. Последний определен не более чем в 2 месяца. Отметим, что по традиции реализация этого благого, по сути, начинания все-таки хромает. Но, в основном, на самых нижних уровнях, скатываясь до банальных угроз: не заплатите в течение двух месяцев - переселим без учета доходов, социального положения и прочего. Хотя...

Два дела в отношении неплательщиков уже заведены. И даже дали ожидаемые результаты. Один должник рассчитался с долгом полностью, второй погасил его частично. Если пойдет такими темпами, то количество неплательщиков резко пойдет на спад.