В поисках своего хлеба

"Хлеб - дар божий", - говорили наши предки. Интересно, осмелились бы они это повторить, откушав некоторые современные сорте "насущного"? Далеко не всякой булочке место на нашем столе. Употребляя "не тот" продукт, мы рискуем заработать язву желудка и двенадцатиперстной кишки, дисбактериоз и другие недуги. Как же выбрать достойный хлеб, чтобы не только вкусен был, но и здоровье не подкосил? За ответом вопрос мы обратились к Лидии БОНДАРЕНКО, главному внештатному диетологу департамента здравоохранения администрации Приморского края, кандидату медицинских наук, доценту кафедры коммунальной гигиены и гигиены питания Владивостокского государственного медицинского университета.

Все ли полезно, что в рот полезло?

- Лидия Петровна, так какому хлебу отдать предпочтение, если к своему питанию подходить с умом, а не с позиции "все полезно, что в рот полезло"?

- Покупайте хлеб, изготовленный из муки грубого помола, потому что она содержит многие пищевые вещества, необходимые для организма человека, прежде всего, это клетчатка. Ее, как показали наши исследования, в рационе питания приморцев острая нехватка. Впрочем, как и многих витаминов и минеральных веществ. А мука высшего сорта обладает очень низкой биологической ценностью: зерно проходит серьезную обработку, все его оболочки снимаются и остается практически одно ядрышко. Витамины группы В находятся в верхних слоях оболочки. Непосредственно в ядрышке - лишь витамин Е. Этого явно недостаточно для здорового питания.

Изделия из муки тонкого помола очень калорийны, поэтому людям с избыточной массой тела от белой выпечки лучше отказаться. То же самое можно сказать про тех, кто перешагнул 40-летний рубеж. Идет серьезная гормональная перестройка организма, и, если не хотите быстро располнеть, надо снизить калорийность рациона (и, конечно, вести активный образ жизни!). Зато хлеб отрубной придется как раз ко двору. Пшеничные отруби за счет своей малой калорийности очень рекомендуются тем, кто хочет быть в форме. Но, разумеется, не в качестве добавки к сдобной булочке. Советую употреблять отрубной как здоровым людям, так и страдающим желудочными и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Разумеется, на вкус и цвет товарища нет: кому-то больше нравится черный хлеб, а кому-то - белый. Но мы говорим не о питании сугубо для удовольствия, а о грамотном подходе к своему рациону. Не все продукты, к которым мы привыкли, ему соответствуют. К примеру, множество людей любят есть горячий, свежий хлеб, но это ведь очень вредно! Куда предпочтительнее вчерашняя выпечка.

- А что вы думаете по поводу хлеба, обогащенного полезными добавками, который позиционируется как "здоровая еда для всех"?

- Думаю, не стоит слепо верить всему, что говорят производители и продавцы. Им главное - продать товар, для чего активно используется реклама, далеко не всегда правдивая. Это естественные рыночные отношения, каждый хочет завоевать свое место под солнцем. А потребитель решает: купить или не купить. Наша же с вами задача - проинформировать об истинных свойствах продукта, чтобы у людей была полная ясность, а не одна рекламная картинка. Радует, что среди населения все больше грамотных людей в вопросах правильного питания, о чем ярко свидетельствует прецедент, произошедший, когда вышел 147-й приказ главного санитарного врача РФ Геннадия Онищенко. Смысл документа - весь производимый хлеб должен обогащаться железом. Как общественность тогда возмутилась! Добавлять железо в каждую буханку нельзя категорически: кому-то оно вовсе не нужно, к примеру женщинам в менопаузе. Избыток железа - это еще хуже для организма, чем его недостаток. У покупателя должно быть право выбора. То же относится и к другим добавкам. Что одному полезно, другому может и во вред пойти. Скажем, у человека аллергия на пыльцу, а он поест разрекламированный хлеб с травами. Это крайне опасно!

От хлеба не похудеешь

- В последнее время в моду вошел хлеб из цельного зерна. Какими только свойствами его не наделяют, в том числе способностью снижать вес при ожирении. Получается, кушай себе в удовольствие вкусный хлебушек и заодно избавляйся от ненавистных килограммов?

- За счет хлеба похудеть невозможно! В любом случае он относится к группе калорийных продуктов. А диета должна быть низкокалорийной. Так что, если уплетать за обе щеки зерновой хлеб, жировые складки на животе не исчезнут. Но что касается полезности, цельнозерновые изделия в лечебно-профилактическом питании - продукт незаменимый. Исследования показали: по своему благотворному влиянию на здоровье зерновой хлеб стоит на первых позициях. Но опять же это не означает, что нужно каждый день только и есть цельнозерновую выпечку, какими бы чудесными свойствами она ни славилась. Важнейший принцип рационального питания - разнообразие. В 10-дневном меню один и тот же продукт может повторяться не более чем два раза. То есть дважды поели зернового хлеба, пару раз - ржаного, подольского. Иначе организм просто недополучает все нужные пищевые вещества.

Второй не менее важный принцип - умеренность. Не переедайте хлеба, пускай и наиполезнейшего! Поймите, организм человека не нуждается в килограммах пищи. Все равно избыточное не усвоится, а вред может быть причинен огромный. Количество хлеба в среднесуточном наборе продуктов, разработанном институтом питания РАМН - 300-400 граммов, этого более чем достаточно.

- Лидия Петровна, использовать в питании дрожжевой хлеб - это грамотно? Одни авторы пугают страшным вредом, который наносят дрожжи самочувствию. Другие, наоборот, доказывают, что изделия на них очень даже хороши.

- Да, очень много неуточненной литературы появилось в продаже. Порой прочитаешь какую-нибудь книгу "про здоровье" и поражаешься: как только такое в печать пропустили?! Лично я к дрожжам отношусь положительно. Дрожжи - это источник витаминов группы В. Для здоровья они опасности не представляют, тем более в составе хлеба. Убеждена, что технология приготовления хлебобулочных изделий правильная. Конечно, за исключением тех случаев, когда она не соблюдается.

Еще Гиппократ сказал, что "пища должна быть лекарством, а лекарство - пищей". Помните это и осознанно подходите к выбору продуктов питания!