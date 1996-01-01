И спросила кроха...

Ребенок любознателен по своей сути. Ему важно знать, почему зеленая трава желтеет к осени и почему в детском саду кормят не так, как дома. Но как быть, если вопрос ребенка не настолько безобиден и поставил вас в тупик? Избегать серьезных разговоров с детьми не следует: не решенный сейчас вопрос обязательно всплывет позже, в подростковом возрасте. Сложными вопросами морали, как ветрянкой, лучше переболеть в детстве!

Странные, сложные и порой совсем недетские вопросы неспроста приходят в маленькую голову. Чей-то поступок привлек внимание малыша и навел на размышления, которыми он пришел делиться с вами. Психологи называют это самоанализом. Поверьте, детям не так важно, хорошо или плохо ведет себя другой человек. Дело не в соседском Вовке, который ворует у родителей деньги, не в Анечке, кривляющейся перед мальчиками, и "конечно" не в Диме, что списывал на контрольной. Размышляя о чужих поступках, ваш ребенок решает для себя: может ли он вести себя так же? Как ему поступить в подобной ситуации? Как быть? Каким быть?

Я и Семья

Почему вы с папой кричите друг на друга?

Сколько бы психологи ни предупреждали, дети все равно становятся свидетелями конфликтов между родителями. Самая распространенная ошибка - заставить ребенка принять чью-то сторону, подключить к ссоре, настроить против супруга. Не забывайте, что ваша вторая половина для вашего ребенка - неотъемлемая часть семьи. Он боится, что после ссоры он просто потеряет половинку привычного мира.

Варианты ответов:

До 5 лет

"Мы больше не будем". Остальные варианты только запутают вашего малыша. Скажите так и сделайте все возможное, чтобы исполнить обещание.

До 7-8 лет

"Взрослые иногда ссорятся, так же, как дети". Главная мысль, которую вы хотите донести: "Мы такие же, как вы". Доступные примеры (в саду два друга не поделили игру, подрались, но потом снова подружились; пес Шарик не помогал Матроскину по хозяйству, и они перестали разговаривать, но приезд дяди Федора их примирил.) помогут ребенку почувствовать, что любой человек имеет право ошибаться и исправлять свои ошибки, учит извиняться и прощать.

Старше 9 лет

"Мы любим друг друга и не желаем зла" - красная нить объяснения. Люди ссорятся потому, что не умеют подбирать нужные слова, не ищут компромисс, но не потому, что ненавидят друг друга. Сделайте на этом акцент и извинитесь перед ребенком за свое поведение.

Вы с папой хотите разводиться?

Откуда ветер дует? Малыш подслушал вашу с мужем ссору? Говорили по телефону подруге, что "больше не можете так жить"? Семья друзей распалась, и их ребенок страдает? А ваш своим вопросом пытается узнать: вы поступите так же странно, глупые родители? Мне придется страдать из-за вас?"

Варианты ответов:

До 5 лет

"Ни в коем случае".

Будьте убедительны: ничего не изменится, вы не причините ему боль, он не останется наедине с вашей взрослой бедой.

До 7-9 лет

"Мы можем ссориться друг с другом, но не оставим тебя".

Взрослые позволяют себе делать глупости, от них не застрахованы даже очень стабильные пары, но прочность семьи это не пошатнет. Обязательно уточните, почему к ребенку пришла такая мысль.

Старше 9-10 лет

"Ты думаешь, мы не любим друг друга и тебя?"

Приглашение к диалогу: что ваш ребенок думает о взаимоотношениях в семье, что хотел бы исправить, как посоветовал бы себя вести? Попросите его нарисовать вашу семью и обсудите рисунок: почему у мамы такой большой рот, словно она только и умеет кричать, а у ребенка нет ушей, как будто он не хочет слушать происходящего вокруг? Рисунки могут рассказать больше чем слова.

Почему воровать - плохо?

Брать чужое даже на время нехорошо, а красть - вообще последнее дело. Это ваш малыш усвоил, а сейчас интересуется, почему кто-то позволяет себе нарушать это табу?

Варианты ответов:

До 5-6 лет

Такие темы лучше не обсуждать, аккуратно уйти от ответа. Если малыш приводит конкретный пример (сосед Миша ворует у родителей деньги и хвастает перед друзьями) - постарайтесь отвлечь ребенка, предположите, что родители Миши сами дают ему деньги, а при случае поговорите с ними или с самим мальчиком.

Старше 7 лет

"Если у тебя пропадут все игрушки, ты расстроишься?" Понятный пример и приглашение к размышлению: как ваш ребенок отреагирует на покушение на собственность? Расскажите, что воровство - преступление, что воров ловят милиционеры и сажают в тюрьму, говорите простыми словами. Если пример кражи всплыл в мультике (диснеевские "Приключения Аладдина"), поясните, что нужда может заставить взять чужое, но лучше постараться заработать это, получить в подарок, но не красть.

А врать иногда можно?

Хитрит лисичка в мультике, лукавит друг из садика. Мама, где искать правду?

Варианты ответов:

До 5 лет

"Нет". В этом возрасте мир все еще делится на черное и белое. О сером объясните позже.

До 7-8 лет

"Это нехорошо. Смотри..." - и обязательно 2,3,5 примеров на заданную тему: как кто-то солгал, чем это обернулось для него самого и для обманутой стороны. Выводы ребенок сделает сам.

Старше 9 лет

"Ложь бывает разной". Рассуждайте, как при взрослом: бывает спасительная ложь, ложь фантазера, ложь, чтобы не причинить вреда, частичная ложь. Во взрослом мире он столкнется с ней во всех проявлениях, а врага нужно знать в лицо.