Нагадай себе счастье

- Хотим с подругами погадать на Крещение. Говорят, что гадания, проведенные в "святые дни", сбываются стопроцентно...

- Никакой статистики на этот счет не ведется. Существует точка зрения, что, гадая, мы как бы программируем свою судьбу и впоследствии подсознательно пытаемся поступать так, как было предсказано. Но в любом случае можно и попробовать, если не боитесь. А там, чем черт не шутит...

В принципе, гадать можно в любое время. Однако в "святки" - с 7 по 19 января - вся нечистая сила особенно активна и проще идет на контакт с человеком. Гадания пришли к нам из язычества и православной церковью не поощрялись. Согрешив в святки, наши предки смывали с себя грехи 19 января, в Крещение, окунувшись в прорубь со святой водой.

"За ворота башмачок, сняв с ноги бросали.."

Воспетый Жуковским 200 лет назад способ гадания и по сей день остается очень популярным. Сняв с левой ноги башмак, надо бросить его за околицу. С той стороны, куда укажет носок сапожка, и ждать сватов. Вот только, учитывая современные условия жизни, способ этот не совсем безопасен. Околицу в городе днем с огнем не сыщешь, да и, расшвыривая ночью обувь, можно, знаете ли, нарваться.

Была у меня соседка - молодая, красивая, умная, при престижной работе и хорошей зарплате. Только мужа она никак найти не могла, хотя и очень хотела: один ее кавалер лысел, другой не умел поддержать разговор в компании, третий мало зарабатывал:На самом же деле никого из них она просто не любила. Но вот, в крещенскую ночь решила она с подругами погадать на суженого. Придумать ничего лучше, кроме как бросить на дорогу сапог, не смогли. Вышли на улицу. Татьяна сняла с ноги дорогущий итальянский сапог на огромной шпильке и, не глядя, швырнула себе за спину. В следующую минуту подруги услышали звук бьющегося стекла, визг тормозов и крики на ненормативном русском. Оказалось, что сапог угодил прямиком в лобовое стекло проезжавшего мимо автомобиля. Оглянувшись и увидев в свете фонарей пострадавшего, Татьяна поняла, что это ее судьба.

За суженым - в баню...

В одну из рождественских ночей самые отчаянные девушки ходят в баню. Нет, не так, как герои "Иронии судьбы", а для того, чтобы узнать свое будущее. Подняв юбку и оголив мягкое место, девушка, пятясь задом, должна была войти в темную баню. Если она почувствует прикосновение, то быть ей в этом году замужем. Если ей покажется, что "руки", дотронувшиеся до нее, будут волосатыми, то жизнь с мужем будет богатой, если голыми - то бедной, а если шершавыми - то характер у супруга будет не из легких. А теперь представьте себе: тихая морозная январская ночь, баня на окраине села, стайка притихших девушек, громким шепотом решающих кто за кем пойдет туда, где по деревенским преданиям обитает нечистая сила. А в бане, "в засаде", вместо нечистой силы - давящиеся смехом деревенские парни, вооружившиеся парой меховых рукавиц, листом наждачной бумаги и березовым веником, - сидят и слушают, как девчонки громким шепотом договариваются, кому за кем идти. Самая смелая, а может быть, самая нетерпеливая подняла юбку и, оглядываясь через плечо, толкнула ногой дверь. Ей достался полновесный шлепок меховой рукавицей - не обижать же первую. С криком: "Волосатая рука - за богатого выйду!" - счастливица выскочила из бани.

Последней девушкой, которая должна была войти в баню, была первая деревенская красавица Любаша. Один из парней, засевших в бане, уже год добивался ее благосклонности, да все безрезультатно. Когда филейная часть несговорчивой подруги показалась в дверном проеме, несчастливый любовник крепко схватил Любу за голые бедра меховыми рукавицами (сам ведь в мужья метил!) и поволок ее во внутрь бани. С криком, разбудившим обитателей соседних домов, девушка вырвалась, едва не проломив собственной головой дверь, выбежала из бани и без чувств рухнула в освещаемый луной снег. Через несколько месяцев парень все-таки добился своего, и осенью красавица Любаша стала его женой. Но только через год после свадьбы муж признался молодой жене, что тогда в бане так сильно испугал ее именно он. "А если бы я от страха умерла, на ком бы ты тогда женился?" - сурово спросила супруга, но любимого простила.